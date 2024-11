Hơn 64 tỷ đồng xây mới cầu Bình Định

TPO - Cầu Bình Định (huyện miền núi Vĩnh Thạnh, Bình Định) được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1995, sau gần 30 năm đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Ngày 11/11, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) cho biết, UBND tỉnh đã giao huyện làm chủ đầu tư và thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng cầu Định Bình mới.

Dự án sẽ được trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương theo Luật Đầu tư công. Theo tính toán ban đầu, cầu Định Bình mới dự kiến dài 216m, với tổng mức đầu tư hơn 64,4 tỷ đồng, thời gian triển khai từ năm 2025 - 2027.

Cầu Định Bình hiện là cây cầu chính của huyện Vĩnh Thạnh, kết nối hai vùng dân cư phía đông và phía tây sông Kôn. Cầu được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1995, sau gần 30 năm đã xuống cấp nghiêm trọng, rung lắc mạnh mỗi khi có xe tải đi qua.

Do lo ngại cầu sập, thời gian qua địa phương đã đặt biển cấm ô tô 2 đầu cầu. Trước mắt, địa phương xây dựng các kế hoạch đảm bảo an toàn, không để người dân lưu thông trong mùa lũ, nước lớn. Đồng thời, phân luồng đi về cầu Vĩnh Hiệp cách đó 1,5km để đảm bảo an toàn.

Theo Sở GTVT tỉnh Bình Định, hiện nay trên các tuyến đường tỉnh còn 27 cầu yếu, khổ hẹp cần phải được thay thế để đảm bảo an toàn giao thông và đồng bộ hóa tải trọng khai thác. Hiện các cầu này đã được kiểm định và cắm biển hạn chế tải trọng.