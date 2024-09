Hơn 600 khách quốc tế bị từ chối nhập cảnh Việt Nam

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa có văn bản gửi các hãng hàng không khai thác bay quốc tế thường lệ đến Việt Nam về kiểm soát giấy tờ đi tàu bay đối với hành khách nhập cảnh, quá cảnh.

Theo thống kê của cơ quan quản lý hàng không, năm 2023 và 6 tháng đầu năm nay, số lượng hành khách quốc tế đến Việt Nam bị từ chối nhập cảnh tại các cảng hàng không trên cả nước tăng mạnh. Cụ thể: Năm 2020 có 506 trường hợp, năm 2021 có 5 trường hợp, năm 2022 có 404 trường hợp, năm 2023 có 886 trường hợp, 6 tháng đầu năm nay có trên 600 trường hợp.

Việc gia tăng các trường hợp hành khách bị từ chối nhập cảnh gây thiệt hại cho hãng vận chuyển, tạo áp lực lên cảng hàng không (nơi hành khách được quản lý để đưa trở lại nơi xuất phát); tiềm ẩn rủi ro mất an ninh, an toàn, trật tự tại cảng hàng không, trên tàu bay.

Để giảm thiểu hành khách bị từ chối nhập cảnh, Cục HKVN yêu cầu các hãng hàng không khai thác các chuyến bay thường lệ quốc tế đến Việt Nam có biện pháp hiệu quả để giảm thiểu hành khách bị từ chối nhập cảnh.

Cục HKVN cũng lưu ý, đơn vị khai thác tàu bay phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết khi cho hành khách lên tàu bay để đảm bảo rằng hành khách đáp ứng đủ, đúng các giấy tờ do quốc gia quá cảnh và quốc gia đến quy định, cũng như kịp thời cập nhật các quy định của Việt Nam và quốc tế về xuất, nhập cảnh, quá cảnh liên quan đến hành khách đi tàu bay.

Cơ quan quản lý hàng không đề nghị nhà chức trách/lực lượng chức năng nơi tàu bay xuất phát (trước khi bay đến Việt Nam) kiểm soát chặt chẽ giấy tờ của hành khách nhằm hạn chế đến mức tối thiểu các trường hợp không đủ điều kiện nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam do nguyên nhân giấy tờ đi tàu bay.

Ngoài ra, các hãng hàng không cần thực hiện các biện pháp tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến hành khách đi tàu bay, đến các công ty lữ hành liên quan về các quy định đối với giấy tờ đi tàu bay; ưu tiên trọng điểm trong tuyên truyền cũng như trao đổi, làm việc với các nhà chức trách/lực lượng chức năng nơi tàu bay xuất phát liên quan để có hình thức tuyên truyền phù hợp nhất.

Bên cạnh đó, người bị trục xuất khỏi Việt Nam chưa quá 3 năm kể từ ngày quyết định trục xuất có hiệu lực; trẻ em dưới 14 tuổi không có cha, mẹ, người giám hộ hoặc người được ủy quyền đi cùng; hay bị buộc xuất cảnh khỏi Việt Nam chưa quá 6 tháng kể từ ngày quyết định buộc xuất cảnh có hiệu lực... cũng không được nhập cảnh.

Tại Điều 21, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh , quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định các trường hợp không được nhập cảnh gồm: Lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; lý do thiên tai hay vì lý do phòng, chống dịch bệnh; không có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và thị thực (visa); người bị mắc bệnh tâm thần, bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho cộng đồng.