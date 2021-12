Hơn 50% nhân viên y tế trầm cảm nặng trong đại dịch COVID-19

TPO - Hơn một nửa (50,2%) nhân viên y tế được khảo sát có điểm số trung bình hoặc nặng đối với các triệu chứng của rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD), trong khi tỷ lệ lo lắng (24,6%) và trầm cảm (31,5%) cũng cao.

Các nghiên cứu trước đó trong đợt bùng phát dịch SARS năm 2003 không có tác động tổng thể đến tình trạng đau khổ tâm lý gặp ở nhân viên y tế trong đại dịch COVID-19, mặc dù nó có liên quan đến điểm số thấp hơn của PTSD và trầm cảm, theo một nghiên cứu mới được công bố trong tuần này.

Các cuộc khảo sát đối với các bác sĩ và y tá được thực hiện trong đại dịch COVID-19 hiện tại đã phát hiện ra mức độ trầm cảm, lo lắng, mất ngủ và đau khổ sau chấn thương đáng kể, tương tự như những gì đã thấy trong đợt bùng phát Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) năm 2003.

Kinh nghiệm làm việc trong thời gian mắc bệnh truyền nhiễm trước đây có thể nâng cao hoặc làm suy giảm phản ứng tâm lý của một người đối với một bệnh truyền nhiễm mới nổi.

Trong nghiên cứu mới, Styra và các đồng nghiệp đã thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến với 3.852 nhân viên y tế ở khu vực Toronto rộng lớn hơn, bao gồm 1256 y tá (34,1%), 1243 nhân viên phi lâm sàng (28,3%), 1034 nhân viên y tế đồng minh (28,1%) và 345 thầy thuốc (9,4%). 29,1% người được hỏi cũng đã từng làm việc trong đợt bùng phát dịch SARS năm 2003. Kết quả sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế được đo lường bằng ba thang đo riêng biệt.

Nhân viên chăm sóc sức khỏe phi lâm sàng được phát hiện có nguy cơ lo lắng cao hơn (OR, 1,68; 95% CI, 1,19–2,15, P = 0,01) và trầm cảm (OR 2,03, 95% CI, 1,34–3,07, P <0,001 ), trong khi nhân viên y tế sử dụng thuốc an thần (OR, 2,55; KTC 95%, 1,61–4,03, P <0,001), những người chăm sóc chỉ 2-5 bệnh nhân mắc COVID-19 (OR, 1,59; KTC 95%, 1,06– 2,38, P = 0,01), và những người đã được cách ly với COVID-19 (OR, 1,36; KTC 95%, 0,96–1,93, P = 0,05) có nguy cơ PTSD cao hơn.

Trong khi những người làm việc trong đợt bùng phát dịch SARS có điểm số PTSD thấp hơn (p = 0,002) và trầm cảm (p <0,001), những khác biệt này biến mất sau khi điều chỉnh các yếu tố khác như tuổi tác và kinh nghiệm nghề nghiệp. Các tác giả cho rằng, dữ liệu rất quan trọng trong việc hướng dẫn các hệ thống chăm sóc sức khỏe cung cấp hỗ trợ phù hợp, có mục tiêu và kịp thời cho nhân viên y tế.

Các tác giả nói thêm: "Nghiên cứu của chúng tôi nhấn mạnh nỗi đau khổ về cảm xúc phổ biến mà nhân viên y tế phải trải qua, cả lâm sàng và phi lâm sàng trong đại dịch COVID-19. vì sức khỏe của nhân viên và giữ chân nhân viên".

