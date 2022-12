Hơn 390 cơ sở karaoke ở Bắc Giang xin tạm dừng hoạt động

TPO - Ngày 28/12, theo Công an tỉnh Bắc Giang, 395 cơ sở karaoke trên địa bàn tỉnh có đơn xin tạm dừng hoạt động do tự thấy không bảo đảm an toàn về phòng cháy và cứu nạn.

Vừa qua, Công an tỉnh Bắc Giang, Công an các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn đã kiểm tra 463 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên toàn tỉnh.

Kết quả, cơ quan chức năng đã lập biên bản, yêu cầu đình chỉ hoạt động 26 cơ sở; tạm đình chỉ hoạt động 28 cơ sở vi phạm quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), 395 cơ sở còn lại có đơn xin tạm dừng hoạt động do tự thấy không bảo đảm an toàn về phòng cháy và cứu nạn.

Sau khi lập biên bản xử lý theo quy định, từ cuối tháng 12/2022 đến hết tháng 2/2023, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và các đội nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện biện pháp khắc phục những thiếu sót về an toàn phòng cháy mà cơ quan chức năng đã chỉ ra. Đồng thời, Cơ quan Công an cử các tổ cán bộ tham gia hỗ trợ chủ cơ sở làm hồ sơ đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang thẩm định lại để sớm hoạt động trở lại.