Hà Nội xử lý nghiêm các quán karaoke bị đình chỉ cố tình hoạt động 'chui'

TPO - Trong thời gian tới, các đơn vị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các quán karaoke, tuyệt đối không để cơ sở hoạt động “chui”, “lén lút” hoạt động...

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Hà Nội) cho biết, tổng kết thực hiện Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 7/10/2022 của Bộ Công an về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC; triển khai Kế hoạch thực Nghị quyết 05 của HĐND TP, tính đến ngày 12/12/2022, tổng số cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn TP là 159.990 cơ sở, trong đó có 9.115 cơ sở thuộc Phụ lục II, 19.955 cơ sở Phụ lục III, 140.035 cơ sở thuộc Phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Sau 2 tháng triển khai thực hiện, TP Hà Nội đã hoàn thành trước thời hạn 100% chỉ tiêu rà soát, kiểm tra theo yêu cầu của Bộ Công an. Công tác xử lý vi phạm đã được tăng cường, đẩy mạnh, trong đó đã xử lý các vi phạm có số tiền xử phạt lớn, kết quả đã xử phạt trên 72 tỷ đồng, tạm đình chỉ 1.678 cơ sở, đình chỉ 1.304 cơ sở. Công tác xử lý vi phạm đã được tăng cường, đẩy mạnh. Một số đơn vị có kết quả kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính cao như: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Ba Đình, Long Biên...

Đối với công tác kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn TP: Các đơn vị đã kiểm tra, rà soát 100% cơ sở trên địa bàn toàn TP. Tính đến thời điểm hiện tại có tổng số 1.538 cơ sở, trong đó có 733 cơ sở do cơ quan công an quản lý, 805 cơ sở do UBND cấp xã quản lý; quá trình kiểm tra đã xử phạt 423 trường hợp với số tiền phạt trên 4,6 tỷ đồng; 100% cơ sở đã có văn bản, kiến nghị yêu cầu dừng hoạt động để khắc phục; đã ban hành 571 quyết định tạm đình chỉ, 568 quyết định đình chỉ hoạt động.

“Trong thời gian tới, đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với loại hình cơ sở này; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật; tăng cường giám sát việc chấp hành các quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ và yêu cầu dừng hoạt động của các cơ quan chức năng; tuyệt đối không để cơ sở hoạt động “chui”, “lén lút” hoạt động; xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và văn hóa, thu hồi các loại giấy phép theo quy định”, Đại tá Phạm Trung Hiếu nhấn mạnh.