Phạt 40 triệu đồng quán karaoke lén đón khách

TPO - Sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy, công ty TNHH đầu tư nhà hàng karaoke ICool 16 (quận 5, TPHCM) vẫn lén đón khách và hoạt động.

Ngày 15/12, Công an quận 5 (TPHCM) đã đề xuất UBND quận 5 ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động theo quy định về phòng cháy và chữa cháy của công ty TNHH đầu tư nhà hàng karaoke ICool 16.

Trước đó, lúc 21h30 ngày 14/12, Đoàn kiểm tra của Công an TPHCM tiến hành kiểm tra đột xuất công ty TNHH đầu tư nhà hàng karaoke ICool 16 (cơ sở này đã bị tạm đình chỉ từ ngày 2/12/2022).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này vẫn lén lút hoạt động với 2 phòng hát, không chấp hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động do UBND quận 5 ban hành.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở chấm dứt ngay hành vi vi phạm, giao Công an quận 5 tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cơ sở theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 2/12, đoàn kiểm tra của Công an quận 5 đã tiến hành kiểm tra an toàn về PCCC, và ghi nhận cơ sở nhà hàng karaoke ICool 16 có tồn tại vi phạm về PCCC.

Đoàn đã yêu cầu cơ sở dừng hoạt động để tổ chức khắc phục các nội dung tồn tại, vi phạm về PCCC, đồng thời tham mưu UBND quận 5 ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với quán karaoke trên, dán thông báo cơ sở không đảm bảo các điều kiện về PCCC và ANTT đề nghị người dân không sử dụng dịch vụ.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TPHCM cho biết, đến ngày 2/1/2023, nếu chủ cơ sở không khắc phục xong các vi phạm về an toàn PCCC, cơ quan quản lý sẽ đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

Đồng thời, đăng tải danh sách cơ sở vi phạm về PCCC lên trang/cổng thông tin điện tử của địa phương. Song song đó, hoàn thiện thủ tục kiến nghị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TPHCM cho biết sẽ cương quyết lập lại trật tự kỷ cương trong chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tuyệt đối không để cơ sở karaoke không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC vẫn hoạt động trên địa bàn thành phố và khuyến cáo người dân không sử dụng dịch vụ tại các cơ sở karaoke không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH.

Trước đó, ngày 12/12, Công an quận 12 (TPHCM) cũng đã đề xuất UBND quận 12 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH TM DV Icool về không chấp hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động theo quy định về phòng cháy và chữa cháy. Theo đó, Công ty này bị xử phạt 40 triệu đồng về hành vi trên. Trước đó, Công an quận 12 đã tiến hành kiểm tra đột xuất quán karaoke Icool trên đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận phát hiện 15 phòng hát đang hoạt động. Cơ quan chức năng xác định, cơ sở này không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC đã bị Công an quận 12 tạm đình chỉ hoạt động từ 7/12, đồng thời dán thông báo cơ sở không đảm bảo các điều kiện về PCCC và ANTT đề nghị người dân không sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, dù đang trong thời gian bị tạm đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC nhưng quán karaoke này vẫn cố tình mở cửa đón khách.