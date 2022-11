TPHCM đóng cửa hàng loạt quán karaoke, vũ trường

TPO - Công an TPHCM đã tạm đình chỉ và thu hồi giấy phép của hàng loạt quán karaoke, vũ trường, quán bar. Nguyên nhân của hình thức xử lý trên là do các cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Chiều 24/11 tại buổi họp báo về tình hình kinh tế và dịch bệnh, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng tham mưu, Công an TPHCM vừa kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại 548 cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar. Theo đó, Công an thành phố đã yêu cầu kiểm tra 3 nội dung lớn liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy gồm: cầu thang thoát nạn; các vật liệu cách âm, cách nhiệt phải là chất khó cháy hoặc không cháy; phải có hướng lưu động giữa hệ thống báo cháy và hệ thống cách âm các phòng hát.

Qua kiểm tra, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã lập 352 biên bản xử phạt vi phạm hành chính với 527 hành vi vi phạm, ra 352 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Công an thành phố đã tạm đình chỉ hoạt động 121 cơ sở, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với 23 cơ sở và 32 cơ sở đang thực hiện thủ tục thu hồi giấy phép.

Ông Hà cho biết, ngoài các cơ sở bị đình chỉ, hiện nay thành phố có 261 cơ sở chủ động ngưng hoạt động để khắc phục các điều kiện chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, giảm thiểu số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, Công an thành phố đã kiến nghị Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an tổ chức các đợt cao điểm theo quá trình, hàng năm tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả.