Hà Nội: Đình chỉ toàn bộ quán karaoke trên địa bàn huyện Hoài Đức

TPO - Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội cho biết lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đình chỉ 100% các cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm PCCC và CNCH, không đủ điều kiện ANTT.

Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả kiểm tra, xử lý an toàn PCCC tại các quán karaoke trên địa bàn huyện. Theo đó, tổng số cơ sở karaoke, quán bar trên địa bàn quản lý: 127 cơ sở (Karaoke: 127 cơ sở, quán bar, vũ trường không có cơ sở nào.

Theo báo cáo, tính đến trước ngày 5/12/2022, trên địa bàn huyện không có cơ sở nào đảm bảo điều kiện an toàn PCCC&CNCH; số cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC&CNCH là 127 cơ sở; Số cơ sở đang chấp hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động: 115 cơ sở. Số cơ sở đã đình chỉ hoạt động: 33 cơ sở (1 cơ sở không thể kiểm tra đánh giá sau khi kết thúc thời hạn tạm đình chỉ. Do cơ sở bị niêm phong do chủ cơ sở bị bắt do tổ chức sử dụng ma túy); Số cơ sở dừng hoạt động (giải thể): 12 cơ sở; Số cơ sở đã có văn bản yêu cầu dừng hoạt động khắc phục các tồn tại vi phạm về PCCC: 56 cơ sở.

Thực hiện triển khai đợt Tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar theo chỉ đạo của Công an Thành phố, Công an huyện Hoài Đức đã cùng liên ngành tổ chức kiểm tra đối với 100% cơ sở trên địa bàn huyện.

Qua đó đã tổ chức kiểm tra 127/127 lượt cơ sở. Quá trình kiểm tra, Đoàn đã lập 34 biên bản vi phạm hành chính đối với 34 trường hợp vi phạm với 58 hành vi vi phạm, tổng số tiền xử phạt là 188.750.000 đồng về lĩnh vực PCCC&CNCH. Phối hợp với Phòng văn hóa thông tin đã tiến hành thu hồi 06/40 giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn. Tiến hành ra Quyết định thu hồi 10 giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự, 4 cơ sở tự giao nộp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự. Xử phạt 11 trường hợp liên quan đến ANTT với số tiền 412.500.000 đồng.

Trước đó, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke đã có đơn đề nghị gửi các cơ quan chức năng sau khi phải tạm ngừng hoạt động để khắc phục các vấn đề về PCCC.

Trong đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng như Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội cũng như các cơ quan thông tấn báo chí, nhiều chủ cơ sở kinh doanh Karaoke trên địa bàn TP Hà Nội cho biết họ đang đứng trước nguy cơ phá sản do hoạt động kinh doanh Karaoke đang phải tạm ngừng hoạt động vì vướng mắc một số thủ tục pháp lý liên quan đến công tác PCCC.

Hiện vẫn còn nhiều quy chuẩn, thông tư không thống nhất. Trong khi việc thiết kế lắp đặt hiện hữu, trước đó đã được các cấp thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu cho phép hoạt động đúng theo quy định pháp luật.