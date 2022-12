Phạt tiền hơn nửa tỷ đồng, đình chỉ hàng loạt cơ sở vi phạm phòng cháy ở Quảng Ngãi

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định xử phạt 65 cơ sở, đình chỉ và tạm đình chỉ 23 cơ sở vi phạm các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Đây là thông tin được Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 (diễn ra từ ngày 6-8/12/2022).

Theo đó, trong đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Công an (từ ngày 12/10 đến ngày 15/12/2022). Đến ngày 4/12, lực lượng Công an toàn tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra 10.293/10.825 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC.

Trong đó, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành kiểm tra 521/578 cơ sở, Công an cấp huyện 1.474/1.716 cơ sở và UBND cấp xã 8.298/8.531 cơ sở.

Qua kiểm tra, các địa phương và lực lượng chức năng đã ban hành quyết định xử phạt 65 cơ sở, số tiền hơn 540 triệu đồng. Bên cạnh đó, đình chỉ 7 cơ sở; tạm đình chỉ 16 cơ sở vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Theo Đại tá Phan Công Bình, tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo đến ngày 15/12 (thời gian kết thúc đợt cao điểm) sẽ hoàn thành việc kiểm tra 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an.

“Để hạn chế xảy ra các vụ cháy, nổ, trong thời gian tới, Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác phòng cháy, chữa cháy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy”, ông Bình nói thêm.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh, tập trung là đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, quán karaoke, cơ sở lưu trú. Tăng cường công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu, thanh tra, kiểm tra, điều tra nguyên nhân các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.