Hơn 200 triệu đồng cho giải bóng rổ vô địch Hà Nội

Sau mùa giải HBC 2022 đầy kịch tính và giàu cảm xúc, giải bóng rổ vô địch Hà Nội - Hanoi Basketball Championship chính thức trở lại, khởi tranh mùa thi đấu thứ 2, tiếp tục mang theo những đam mê cháy bỏng, hứa hẹn một hành trình đầy nhiệt huyết, khát khao và đáng nhớ.

Sau mùa giải thứ nhất đầy kịch tính, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, mùa giải thứ 2 Giải bóng rổ vô địch Hà Nội - Hanoi Basketball Championship (HBC) sẽ trở lại với chủ đề "The Revolution".

Giải đấu HBC mùa 2 với sứ mệnh và mong muốn tạo ra những bước tiến đột phá trong sự phát triển của bóng rổ tại Hà Nội nói riêng và bóng rổ Việt Nam nói chung hứa hẹn sẽ mang đến người hâm mộ những trận đấu nảy lửa, những màn so tài quyết liệt.

The Revolution không chỉ có bóng rổ, điểm hẹn này còn là khu fanzone phục vụ đồ ăn chất lượng, những món quà lưu niệm thú vị, góp phần lan tỏa tình yêu, niềm đam mê với môn bóng rổ một cách rộng rãi hơn nữa.

Năm nay, giải đấu có sự góp mặt của một đại diện hoàn toàn mới đối với hệ thống giải Vietnam Basketball Championship cũng như giới bóng rổ không chuyên, đó chính là CLB bóng rổ chuyên nghiệp Thăng Long Warriors. Điều này thể hiện sự đa dạng về đối tượng đội bóng cũng như chất lượng của giải đấu.

BTC năm nay cho phép mỗi đội được đăng ký không giới hạn các vận động viên là người gốc Việt Nam và hai vận động viên người nước ngoài đang học tập, làm việc và sinh sống tại Việt Nam.

Với sự tham gia của 10 đội bóng nam và 5 đội bóng nữ, HBC 2023 SEASON 2 by VNPAY không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa những đội bóng xuất sắc, mà còn là nơi tạo cơ hội cho các tài năng trẻ bứt phá.

Mùa giải năm nay càng trở nên hấp dẫn khi Ban tổ chức đã tăng tổng giá trị giải thưởng lên hơn 200 triệu đồng.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 31-12-2023 tại Nhà thi đấu huyện Thanh Trì (673 Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) và được trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTVcab (Kênh ON Sports; App: ON, ON Sports TV; Facebook: ON Sports; Youtube: ON Bóng rổ).