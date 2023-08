Hơn 14.000 chuyến bay bị chậm, hủy trong 5 tháng

TPO - Cùng với hoạt động khai thác bay tăng cao trở lại, thời tiết diễn biến ngày càng bất thường làm gia tăng tình trạng bay chờ hạ cánh, hoặc máy bay phải chuyển hướng hạ cánh sân bay khác, Cục Hàng không vừa yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp tìm giải pháp để kéo giảm tình trạng này.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng Công ty Quản lý bay (VATM), Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các hãng hàng không về việc hạn chế tình trạng máy bay chờ tại khu vực sân bay khi có thời tiết bất lợi.

Cơ quan này nhận định, hiện hoạt động hàng không đã tăng trưởng trở lại sau giai đoạn ảnh hưởng dịch COVID-19. Tuy nhiên, tình trạng thời tiết xấu cũng gia tăng, ảnh hưởng lớn đến an toàn và công tác điều hành, quản lý hoạt động bay. Theo đó, tình trạng bay chờ, máy bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay khác, hoặc hủy chuyến bay khi có thời tiết bất lợi gia tăng, đặc biệt tại các sân bay mật độ bay cao như Tân Sơn Nhất (TPHCM), Nội Bài (Hà Nội).

Cục Hàng không yêu cầu VATM chủ trì, phối hợp với các hãng hàng không và đơn vị liên quan xây dựng quy trình phối hợp điều hành bay trong điều kiện thời tiết xấu. Trong điều kiện thời tiết xấu, các hãng hàng không cần phối hợp đơn vị liên quan để cân nhắc, quyết định cho máy bay khởi hành từ sân bay khác tới, để hạn chế phải bay chờ hoặc phải bay tới sân bay dự bị do không thể hạ cánh ở sân bay dự kiến ban đầu…

Theo số liệu của Cục Hàng không, trong 5 tháng đầu năm, tỷ lệ chuyến bay đúng giờ đạt hơn 88% giảm 2% so với cùng kỳ năm trước; trong khi chuyến bay chậm, huỷ chuyến hơn 14.000 chuyến, chiếm tới gần 12% (tăng 2% so với cùng kỳ). Trong số chuyến bay chậm, huỷ chuyến, lý do lớn nhất là yếu tố khai thác (máy bay về muộn, hãng khai thác điều chỉnh lịch bay, dịch vụ sân bay), tiếp đến là lý do thời tiết nên phải điều chỉnh lịch bay...