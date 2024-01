Hơn 1.000 học sinh ở Lai Châu nghỉ học vì rét

TPO - Ngày 23/1, do ảnh hưởng của rét đậm rét hại khiến nhiệt độ giảm sâu, ngành giáo dục Lai Châu cho hơn 1.000 học sinh nghỉ học.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu, ngày 23/1, Lai Châu có 2 trường bố trí cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn về sức khỏe do rét đậm, rét hại gây ra.

Cụ thể, 2 đơn vị cho học sinh nghỉ học đều ở độ cao từ 1.400 - 1.500 mét so với mực nước biển là Trường Tiểu học Hồng Thu, huyện Sìn Hồ (562 học sinh) và Trường Mầm non Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (444 học sinh).

Xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ nằm ở khu vực cao, nhiệt độ đã giảm xuống dưới 4 độ C. Trường Mầm non của xã đã cho trẻ nghỉ học. Cô giáo Phạm Thị Thao, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sin Suối Hồ cho biết, toàn trường có 444 học sinh. Sáng 23/1, nhà trường cho tất cả học sinh nghỉ học và tuyên truyền đến phụ huynh các biện pháp giữ ấm cho trẻ nhỏ trong những ngày rét hại khi ở nhà.

Theo Chủ tịch UBND xã Sin Suối Hồ Chẻo Quẩy Hòa, do nhiệt độ xuống thấp, xã đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường các biện pháp phòng, chống rét cho học sinh như: Đảm bảo chỗ ở phải kín gió; chăn, nệm đầy đủ. Riêng học sinh Mầm non được nghỉ học. Xã đã tuyên truyền đến bà con nhân dân bảo vệ tốt đàn gia súc, gia cầm để vật nuôi chống chọi với đợt giá rét.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại, đảm bảo sức khỏe cho học sinh; đảm bảo khẩu phần dinh dưỡng và nơi ở ấm áp, kín gió cho học sinh bán trú. Các nhà trường được quyền quyết định cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống thấp và chủ động tổ chức cho học sinh học bù để đảm bảo khung chương trình năm học.

Ông Lò Việt Tuyển, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu cho biết: Căn cứ vào tình hình thực tiễn thời tiết, Sở ban hành văn bản chỉ đạo đối với các đơn vị giáo dục trong toàn ngành để triển khai tổ chức rà soát lại các điều kiện. Đặc biệt, tuyên truyền đến đội ngũ các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, để làm sao công tác phòng, chống rét của các đơn vị được thực hiện đảm bảo.

Theo bản tin thời tiết của Đài khí tượng thủy văn Lai Châu cập nhật vào 9 giờ 30 phút sáng 23/1, nhiệt độ phổ biến trên địa bàn dao động từ 6 - 9 độ C, nhiều nơi vùng cao từ 5 - 7 độ C. Từ đêm nay đến ngày 26/1, trên địa bàn tỉnh Lai Châu sẽ xuất hiện mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến từ 5 - 7 độ C, vùng núi cao từ 3 - 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Đại diện Đài khí tượng thủy văn Lai Châu khuyến cáo, rét hại, băng giá kèm theo sương muối gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, sinh hoạt và sức khỏe của con người, dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ; ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng và vật nuôi. Vì vậy, người dân trên địa bàn cần chủ động các biện pháp phòng tránh rét để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, vật nuôi và cây trồng.