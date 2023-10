Hồi ký Britney Spears đắt hàng nhờ tiết lộ bí mật đau lòng

TPO - Sách về cuộc đời Britney Spears leo lên vị trí số một trong danh sách bán chạy sau khi tiết lộ bí mật về mối quan hệ với nam ca sĩ Justin Timberlake.

Page Six đưa tin The Woman In Me, cuốn hồi ký sắp ra mắt của Britney Spears, vươn lên vị trí số 1 trong danh sách bán chạy nhất của Amazon vào ngày 17/10. “Công chúa nhạc pop” đã cập nhật mạng xã hội để ăn mừng thành tích này và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đặt hàng mua sách trước ngày phát hành chính thức vào 24/10.

“Một tuần nữa là cuốn sách The Woman In Me của tôi lên kệ. Cảm ơn tất cả các bạn vì đưa nó lên vị trí số một trên Amazon”, cô viết.

Tin tức này xuất hiện vài giờ sau khi Britney “nhá hàng” đoạn trích gây sốc từ cuốn hồi ký. Trọng tâm của đoạn trích là về mối quan hệ tình cảm giữa cô và bạn trai cũ Justin Timberlake.

“Tôi yêu Justin rất nhiều. Tôi luôn mong một ngày nào đó chúng tôi sẽ có một gia đình bên nhau. Điều này đến sớm hơn nhiều so với dự đoán của tôi. Nhưng Justin chắc chắn không hài lòng về việc mang thai. Anh ấy nói chúng tôi chưa sẵn sàng có con trong đời, rằng chúng tôi còn quá trẻ. Tôi chắc chắn mọi người sẽ ghét tôi vì điều này nhưng tôi đã đồng ý không sinh con. Tôi không biết liệu đó có phải là quyết định đúng đắn hay không. Nếu việc đó được giao cho một mình tôi, tôi không bao giờ làm được. Thế nhưng, Justin lại chắc chắn rằng anh ấy không muốn làm cha”, nữ ca sĩ 8X kể trong sách.

Britney quyết định phá thai vào cuối năm 2000, khi mới 19 tuổi. Cô mô tả quá trình đó là một trong những điều đau đớn nhất mà cô từng trải qua.

Đại diện của Timberlake chưa bình luận gì về thông tin trên. Tuy nhiên, trước đó, các nguồn tin riêng của Page Six cho biết Timberlake lo ngại những người yêu cũ viết về mối quan hệ 3 năm của họ trong cuốn hồi ký.

“Anh ấy rất tò mò. Nó đang gặm nhấm anh ấy”, một người trong cuộc nói vào ngày 16/10.

Tuy nhiên, một người trong ngành xuất bản bác bỏ nghi vấn Britney công kích tình cũ trong cuốn sách. Nguồn tin nhấn mạnh đó không phải một cuộc triệt phá, mà chỉ đơn giản là giọng ca Toxic cuối cùng cũng có cơ hội kể câu chuyện giữ kín suốt nhiều năm qua.

Britney và Justin hẹn hò từ năm 1999 đến năm 2002. Họ gặp nhau tại chương trình thiếu nhi Câu lạc bộ chuột Mickey, từ tình bạn chuyển sang yêu đương. Vào thời điểm đó, họ là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất showbiz thế giới. Việc Britney và Justin đột ngột chia tay khiến đông đảo người hâm mộ tiếc nuối. Có tin đồn, Britney là người thay lòng.

Cùng năm 2002, Justin phát hành album đầu tay Justified. Trong quá trình quảng bá, nam ca sĩ sinh năm 1981 luôn ẩn ý Britney đã làm tan nát trái tim anh. Thậm chí trong video âm nhạc của bản hit Cry Me A River, anh sử dụng hình ảnh giống Britney. Vì lý do này, nữ ca sĩ Baby One More Time đã hứng chịu nhiều chỉ trích.

Mãi đến tháng 2/2022, Justin bất ngờ gửi lời xin lỗi công khai đến Britney sau 20 năm chia tay. Anh nhận là người “thất bại” vì đổ lỗi cho cô về việc họ chia tay và sử dụng “nỗi đau” để quảng bá cho sản phẩm âm nhạc của mình.

Một tháng sau đó, Britney đăng bài lên án tình cũ lợi dụng tên tuổi của cô để quảng bá album đầu tiên, còn cáo buộc cô bôi nhọ anh ta. Dù không nêu đích danh, ai cũng hiểu đó là Justin Timberlake.

Tú Oanh