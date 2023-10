Cư dân mạng chỉ trích YG đối xử hời hợt với Jennie (BlackPink)

TPO - Cư dân mạng chỉ trích YG Entertainment lười biếng, đối xử hời hợt với Jennie sau những vật phẩm đi kèm với “You & Me”, single solo đặc biệt của nữ rapper BlackPink, được rao bán online.

Sau thời gian dài chờ đợi, Jennie cuối cùng cũng phát hành You & Me, ca khúc nhận được nhiều tình cảm từ khán giả khi người đẹp sinh năm 1996 biểu diễn trong suốt chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink, vào đầu tháng 10.

Ngoài MV đẹp mắt, đầu tư chỉn chu, người hâm mộ càng thêm phấn khích hơn nữa trước thông tin ảnh bìa cho đĩa đơn thứ hai của Jennie là thành quả hợp tác giữa cô và họa sĩ Naoko Takeuchi, tác giả bộ truyện tranh nổi tiếng Sailor Moon (Thủy thủ Mặt trăng). Khán giả dễ dàng nhận ra điều này khi thấy Jennie trong tranh có tạo hình tương tự nhân vật hoạt hình nổi tiếng, Tsukino Usagi - Thủy thủ Mặt trăng. Thiết kế đẹp đến mức khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi các vật phẩm đi kèm với You & Me.

Đáp ứng mong mỏi từ fan, ngày 17/10, YG tiết lộ những món hàng hóa mà Blink có thể mua để thể hiện sự ủng hộ đối với sản phẩm âm nhạc mới của Jennie, bao gồm áo, gối và ốp điện thoại. Tất cả sản phẩm được niêm yết trên Weverse để tiện cho fan đặt hàng trước. Chúng có nhiều mức giá khác nhau (rẻ nhất là 16,72 USD và đắt nhất là 104,04 USD), nhưng nhìn chung khá đắt vì không bao gồm phí vận chuyển.

Khác với kỳ vọng ban đầu, cư dân mạng không hài lòng về thiết kế của các sản phẩm. Nhiều người đánh giá chỉ nhìn thôi cũng thấy được nhà sản xuất không bỏ tâm huyết vào những “đứa con tinh thần”. Theo ý kiến của số đông, với sự hợp tác với Naoko Takeuchi, YG có thể sáng tạo ra nhiều thứ với sản phẩm. Tuy nhiên, công ty đã lãng phí điều đó, chỉ đơn giản là lấy thiết kế của họa sĩ Nhật Bản và dán lên hàng hóa. Người hâm mộ bức xúc với danh tiếng và thành tích You & Me đạt được, Jennie xứng đáng được đầu tư nhiều hơn thế.

Cư dân mạng chĩa mũi nhọn về phía YG: “Hãy tưởng tượng bạn được làm việc với người tạo ra Thủy thủ Mặt trăng và đây là những gì bạn có. YG nên xuống địa ngục đi”, “Đây là trò đùa đúng không? Chúng ta đã chờ đợi rất lâu vì cô ấy và thứ bạn cung cấp cho chúng tôi là hàng hóa đơn giản với mức giá cao ngất ngưởng. Điều đó thật bất công. Tôi hoàn toàn thất vọng. Hãy sửa chúng đi, Jennie xứng đáng được đối xử tốt hơn”, “Việc bày bán những thứ này cho thấy YG không xem trọng chúng ta. Chúng tôi cần nhiều hơn là dán ảnh bìa vào sản phẩm”, “Tôi đã chờ đợi những vật phẩm nửa vời này trong hơn một tuần ư? Tác phẩm nghệ thuật trông thật đẹp, nhưng theo đúng nghĩa đen, họ chỉ dán thiết kế lên đó. Điều này giống như một cơ hội bị bỏ lỡ theo nhiều cấp độ”...

Trong khi người hâm mộ bất bình thay Jennie, ca khúc solo thứ hai của người đẹp 27 tuổi tiếp tục càn quét các bảng xếp hạng toàn cầu. Theo báo cáo mới nhất của Billboard, You & Me giành vị trí thứ 7 và 1 trên Billboard Global 200 và Billboard Global Excl. US. Dữ liệu cho hai bảng xếp hạng này được thu thập từ hơn 200 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Thành tích này giúp BlackPink trở thành nhóm nhạc đầu tiên mà tất cả thành viên có ca khúc solo lọt vào top 10 của Billboard Global 200, cùng với On The Ground của Rosé, Lalisa và Money của Lisa và Flower của Jisoo.

Tú Oanh