BlackPink làm nên lịch sử, Jennie càn quét toàn cầu

TPO - Với “Born Pink”, BlacPink chính thức trở thành nhóm nhạc nữ có chuyến lưu diễn đạt doanh thu cao nhất lịch sử. Bên cạnh đó, Jennie đang “càn quét” các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới bằng sản phẩm solo đặc biệt mà không cần quảng bá.

Từ ngày 5/10/2022 đến ngày 17/9/2023, BlackPink đã đi đến 34 thành phố ở 22 quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới để thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink. Bắt đầu và kết thúc ở Seoul, chuyến lưu diễn bao gồm 66 buổi hòa nhạc tại Mỹ, Mexico, Australia cùng một số quốc gia châu Âu và châu Á (có cả Việt Nam) khác nhau. 4 cô gái nhà YG hoàn thành tổng cộng 66 buổi biểu diễn.

Đáng nói, chỉ với 56 show được báo cáo số liệu, Born Pink đã trở thành nhóm nhạc nữ có chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Họ cũng phá kỷ lục tương tự với tư cách nghệ sĩ châu Á. Con số cụ thể là hơn 260 triệu USD, với gần 1,5 triệu khán giả.

Khi 10 buổi hòa nhạc cuối cùng được thêm vào, tổng doanh thu của Born Pink có thể dễ dàng vượt qua 300 triệu USD, đưa nó trở thành một trong những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nữ nghệ sĩ âm nhạc toàn cầu thành công nhất lịch sử.

Thành tích đáng nể của “Hắc - Hường” tạo cơ hội cho người hâm mộ ăn mừng trên mọi diễn đàn. Nhiều người không ngần ngại gọi nhóm là huyền thoại của Kpop.

Trong khi cộng đồng Blink đang hân hoan, Jenstan (fan riêng của Jennie) càng thêm nở mày nở mặt khi đĩa đơn (single) đặc biệt You & Me thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trên thế giới ở thời điểm hiện tại.

Theo bảng xếp hạng YouTube mới nhất công bố vào ngày 15/10 (tích lũy từ 6/10 đến 12/10), You & Me chiếm vị trí số một trong hạng mục Bài hát toàn cầu. MV You & Me cũng dẫn đầu bảng xếp hạng Video âm nhạc hàng đầu toàn cầu.

Bất chấp việc phát hành mà không có hoạt động quảng bá đặc biệt nào, sản phẩm solo mới của rapper sinh năm 1996 khiến người hâm mộ toàn cầu phát cuồng. Ngay sau khi phát hành, bài hát đứng đầu bảng xếp hạng iTunes' Top Songs tại 61 quốc gia và và đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng Daily Top Songs của Spotify.

Bài hát còn xếp hạng 39 trên Top 100 Singles của UK Official Charts, đồng thời vững chắc ở vị trí quán quân trên cả bảng xếp hạng Doanh số bán đĩa đơn và Tải xuống đĩa đơn. Chưa dừng lại ở đó, You & Me cũng leo lên vị trí thứ 8 trên Trending Singles, giúp Jennie tạo dựng sự hiện diện áp đảo trong thị trường nhạc pop chính thống với tư cách là nữ nghệ sĩ solo Kpop có thứ hạng cao nhất.

Tú Oanh