Hội An làm thế nào để tránh mất thiện cảm?

TPO - Chuyên gia, travel blogger Dy Khoa, Quang Chí - những người có kinh nghiệm đi du lịch hơn 30 quốc gia trên thế giới - đưa ra quan điểm về việc phố cổ Hội An ra thông báo thu phí du khách.

Ngày 8/4, Bí thư Thành ủy Hội An cho biết tạm dừng việc thu phí khách du lịch tới Hội An từ ngày 15/5, theo thông báo trước đó.

Lãnh đạo Hội An nói thêm đề án kiểm soát hoạt động bán vé, hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An sẽ thực hiện từng phần, nội dung nào đủ điều kiện sẽ áp dụng. Riêng việc phân luồng lối đi riêng và yêu cầu bắt buộc tất cả du khách mua vé vào phố cổ thì phải họp dân, doanh nghiệp và nghe ý kiến nhiều chiều, chứ chưa ấn định thời gian thực hiện từ ngày 15/5.

Trước đó, thông tin Hội An bắt đầu thu phí khách du lịch từ 15/5 tạo ra nhiều luồng thông tin gây tranh cãi. Bởi lẽ, nếu quyết định này được thực thi, Hội An sẽ trở thành thành phố đầu tiên ở Việt Nam thu phí khách du lịch. Việc này khiến nhiều người lo ngại Hội An mất đi tính hiếu khách, khiến du khách chán nản và ảnh hưởng đến cuộc sống, việc đi lại của người dân Hội An.

Bên cạnh góc nhìn của chuyên gia, những người kinh doanh du lịch, PV Tiền Phong liên hệ tới những travel blogger, những người có đam mê dịch chuyển, đã đi nhiều nước trên thế giới để có góc nhìn đa chiều về việc này.

Thời điểm ra thông báo thu phí có thực sự hợp lý?

Chia sẻ với PV Tiền Phong, chuyên gia truyền thông, travel blogger Dy Khoa nói: "Tôi không quá bất ngờ trước thông tin Hội An thu phí vào phố cổ. Hiểu cho đúng là thu phí vào khu vực phố cổ, chứ không phải thu phí đối với tất cả khách du lịch vào địa phận TP Hội An. Nhiều người đang hiểu nhầm và hiểu sai vấn đề này".

Theo anh Dy Khoa, trước thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19, chính quyền Hội An đã triển khai việc thu phí tham quan đối với khách du lịch vào một số địa điểm quan yếu trong vùng lõi của phố cổ.

Tuy nhiên, việc phủ sóng thông tin vào thời điểm này không thực sự hợp lý dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều.

"Khi tình hình phát triển kinh tế vĩ mô tác động trực tiếp đến thu nhập của người dân trong nước, đặc biệt có nhiều người mất việc trong giai đoạn này. Thông tin này gây hiểu nhầm thành sự 'tận thu' từ chính quyền thành phố này. Giá như thành phố thông báo giá vé nhưng kèm đó là có sự hỗ trợ phần nào, có thể là giảm giá để giảm nhẹ sự nặng nề về tài chính lên khách du lịch, nhất là khách du lịch nội địa", anh Dy Khoa bày tỏ.

"Tôi cho rằng thành phố công bố thông tin ngay thời điểm khó khăn này là chưa thực sự biết ơn du khách trong nước bởi tôi còn nhớ ngày trở lại Hội An ngay sau đại dịch, đường phố vắng hoe. Lúc đó chỉ có rất ít khách nội địa nhưng cũng đủ khuấy động lại cả khu đô thị cổ từng chìm trong lặng thinh, hàng quán đóng cửa - trả mặt bằng hàng loạt", chuyên gia nói.

Với chuyên gia truyền thông Đỗ Quang Chí, người đã đi du lịch gần 30 nước trên thế giới, đưa ra quan điểm: "Tôi nghĩ chắc đến lúc phải siết chặt việc bán vé vì hiện nay, cần nhiều kinh phí cho công tác trùng tu, phục vụ khu phố cổ Hội An, nhất là sau 2 năm dịch lại không có kinh phí từ du khách".

Phải hợp lý

Travel blogger Dy Khoa ủng hộ việc thu phí tham quan các công trình văn hóa, lịch sử tại Việt Nam. Anh Quang Chí, Dy Khoa đều lấy ví dụ về quần thể Angkor Wat (Campuchia) và khẳng định thu phí vào điểm du lịch không sai.

"Nước láng giềng của chúng ta, Campuchia, triển khai thu phí với khách vào tham quan quần thể Angkor Wat lên đến hơn 100 USD. Nhưng họ vẫn bán được vé và có nhiều khách sẵn sàng quay lại lần hai, lần ba. Mô hình của họ là bán vé theo số ngày tham quan chứ không bán theo lượt. Họ có vé 1-3-7 ngày. Loại vé này tạo điều kiện cho khách thoải mái khám phá các ngóc ngách thắng tích", anh Khoa nói.

Anh Quang Chí cũng khẳng định: "Giá vé có 120.000 đồng cho du khách quốc tế, là khoảng 5 USD. Đây là mức khá thấp so với thế giới và chẳng ai vì 5 USD mà từ bỏ ý định đi Hội An nếu lúc đầu muốn đi cả. Hội An là điểm đến yêu thích của bạn bè quốc tế, với tâm lý đi du lịch nhiều, tôi hiểu không có chuyện vì tiền vé mà khách không tới".

Tuy nhiên, chuyên gia Dy Khoa cho rằng nên nghiên cứu lại cách bán vé để phù hợp với thực tế. Anh Khoa đề xuất Hội An bán vé ngày, giống với Angkor Wat để phù hợp với khách có nhu cầu ở lại dài ngày, di chuyển ra vào phố cổ.

Ngoài ra, anh Dy Khoa đưa ra ví dụ về một cách gián thu khác ở các địa điểm du lịch, đó là thu thông qua cơ sở dịch vụ lưu trú hoặc phí dịch vụ ăn uống, các hộ kinh doanh bên trong khu vực phố cổ.

Chuyên gia cho rằng khi thu phí, khách du lịch sẽ muốn biết số tiền đó được dùng để làm gì, có thực sự giúp Hội An tốt hơn trong mắt bạn bè quốc tế hay không. Cũng vì trả phí, nhiều người sẽ đòi hỏi cao hơn về những gì Hội An mang lại cho họ.

Cần thiết kế để tránh ùn tắc ở điểm thu phí

Theo chuyên gia Quang Chí, Hội An có đủ các lý do để khiến du khách quay trở lại, dù bán vé hay không.

Anh Quang Chí chia sẻ: "Hội An vừa đứng thứ 20 trong danh sách 25 thành phố tốt nhất thế giới do du khách khắp nơi trên thế giới bình chọn. Hội An là điểm đến yêu thích của bạn bè quốc tế, tôi không nghĩ vì 5 USD mà họ đổi địa điểm đâu".

Cũng là người có kinh nghiệm đi du lịch gần 30 nước trên thế giới, Quang Chí cho biết anh luôn chuẩn bị sẵn sàng cho việc chi trả tại các điểm du lịch. "Tôi thường sẽ lên kế hoạch cho chuyến đi bằng cách xem mình nên đi đâu hơn là chỗ đó vào cửa bao nhiêu tiền, đương nhiên là không đắt một cách phi lý", anh nói.

Khi được hỏi về việc liệu một thành phố có thể khiến du khách mất thiện cảm vì việc thu phí ra vào hay không, chuyên gia Dy Khoa nói: "Hiện tại công cụ hay các ứng dụng mua, check in vé trực tuyến đã trở nên rất phổ biến. Tôi cho rằng sẽ không có gì là khó khăn khi triển khai thu phí như vậy".

Chuyên gia nhận định nếu Hội An thiết kế các gói du lịch (combo) phù hợp và tiện lợi cho du khách, xứng đáng với những gì họ bỏ ra, việc thu phí không gây mất thiện cảm.

Cùng với đó, nếu xảy ra tình hình chen lấn, xô đẩy ở điểm thu phí, rất dễ khiến du khách cảm thấy bực bội ngay khi vừa tới địa điểm.

"Chỉ cần một chi tiết không đáng kể cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của du khách, chính vì vậy hãy cố gắng tạo cho họ một hành trình trải nghiệm tuyệt vời, khó quên - nếu chúng ta đã thu tiền và bán trải nghiệm cho du khách", anh Dy Khoa khẳng định.