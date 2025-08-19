Học xong 12, chọn ngành gì? Những lối rẽ sáng tạo có thể bạn chưa được giới thiệu tại trường học

Khi hệ thống định hướng nghề nghiệp chưa đủ đa dạng, những ngành như thiết kế, làm phim, hoạt hình… vẫn nằm ngoài “radar” của nhiều phụ huynh và học sinh THPT hiện nay.

Khi học sinh lớp 12 hoang mang: "Không biết mình hợp với ngành gì"

Tháng 8 – mùa xét tuyển đại học đang bước vào cao điểm. Trong khi nhiều thí sinh đã chốt nguyện vọng, không ít học sinh lớp 12 vẫn băn khoăn: “Tôi nên học ngành gì?”. Khảo sát của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho thấy, 70% học sinh THPT chưa được định hướng nghề nghiệp đầy đủ, phần lớn lựa chọn theo xu hướng đám đông hoặc chạy theo ngành “hot” mà chưa tìm hiểu kỹ nhu cầu thị trường.

Nhiều bạn học sinh đang phải “chật vật” xác định phương hướng sau tốt nghiệp phổ thông

Nguyễn Minh Anh (20 tuổi, Bắc Ninh) là một ví dụ. Từng là học sinh chuyên Toán, Minh Anh lại đam mê chỉnh ảnh và dựng video. “Hồi cấp 3, mình chưa từng nghĩ những sở thích đó có thể trở thành nghề. Chỉ đến khi tham dự một buổi talkshow của Arena Multimedia, mình mới biết ở Việt Nam có trường đào tạo bài bản về thiết kế, làm phim, hoạt hình. Mình đăng ký học và ngay học kỳ 2 đã nhận dự án làm việc đầu tiên”, Minh Anh chia sẻ.

Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng đứng trước bài toán khó: Nên hướng con vào những ngành được coi là “ổn định” như tài chính, luật, y dược… hay ủng hộ con theo đuổi đam mê sáng tạo như nghệ thuật, thiết kế, làm phim? Thực tế, không ít học sinh sở hữu năng khiếu vẽ, cảm thụ âm nhạc, dựng video… nhưng chưa từng được định hướng rõ ràng rằng với khả năng ấy có thể phát triển thành một sự nghiệp vững vàng.

Các bậc phụ huynh ngày nay luôn đau đầu giữa những lựa chọn trường sau phổ thông cho con

Doanh nghiệp “săn lùng” nhân lực Thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện

Ngành công nghiệp sáng tạo – từ nội dung số, quảng cáo trực tuyến, hoạt hình, game đến thiết kế đồ họa – đang tăng trưởng mạnh tại Việt Nam, không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu ra quốc tế. Theo Vietnam Digital Advertising Market, quy mô quảng cáo số dự kiến đạt 2,88 tỷ USD vào năm 2030, với mức tăng trưởng bình quân 14,4%/năm.

Nhu cầu nhân lực các ngành nghề sáng tạo được dự kiến tăng trưởng mỗi năm đến 2030

Tuy nhiên, nguồn nhân lực lại chưa theo kịp tốc độ mở rộng của ngành. Thống kê cho thấy, lực lượng lao động hiện chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí như designer, filmmaker, animator, UI/UX designer,... Không ít doanh nghiệp thừa nhận họ sẵn sàng bỏ qua bằng cấp nếu ứng viên chứng minh được năng lực qua portfolio chất lượng và kỹ năng thực hành tốt, đồng thời có khả năng sử dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế, đến công cụ dựng phim, mô phỏng 3D, hay phát triển trải nghiệm thực tế ảo (VR/AR).

Các ngành học về sáng tạo chưa được phổ biến nhiều đến các học sinh THPT

Đáng chú ý, thế hệ Gen Z – nhóm chiếm tỷ lệ lớn trong lực lượng lao động tương lai – ngày càng có xu hướng chủ động định hướng nghề nghiệp sớm, tìm kiếm những lĩnh vực vừa đáp ứng đam mê cá nhân, vừa mở ra cơ hội nghề nghiệp rộng mở và tiềm năng thu nhập cao cả ở thị trường trong nước lẫn quốc tế. Đó cũng là lý do Arena Multimedia hàng năm đều có hàng nghìn học viên đăng ký học.

Thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện – học thế nào để ra trường có việc ngay?

Trong kỷ nguyên số hiện nay, bất kỳ doanh nghiệp nào – từ start-up công nghệ, thương mại điện tử, đến tập đoàn đa quốc gia – đều cần đội ngũ thiết kế, truyền thông, sản xuất nội dung để cạnh tranh và khẳng định thương hiệu. Chính vì vậy, cơ hội việc làm trong lĩnh vực sáng tạo không chỉ dồi dào mà còn mang lại mức thu nhập xứng đáng cho những bạn trẻ đủ đam mê và bản lĩnh.

Arena Multimedia - đơn vị đào tạo thiết kế mỹ thuật đa phương tiện uy tín tại Việt Nam

Điều quan trọng đối với học sinh THPT là chọn đúng môi trường học tập. Với ngành sáng tạo, có ba tiêu chí đáng để cân nhắc. Thứ nhất, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, bởi đây là lĩnh vực luôn tiệm cận và thay đổi theo xu hướng toàn cầu. Thứ hai, sự bài bản trong giảng dạy, giúp người học có nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển chuyên sâu, đồng thời dễ dàng thích nghi với công nghệ và trào lưu mới. Và cuối cùng, tính thực chiến, nghĩa là được thực hành nhiều, có mentor đồng hành để rèn kỹ năng và sự tự tin – hành trang không thể thiếu khi bước vào một ngành nghề đầy cạnh tranh.

Với hơn hai thập kỷ tại Việt Nam, Arena Multimedia đã trở thành bệ phóng cho hàng trăm nghìn bạn trẻ biến đam mê sáng tạo thành sự nghiệp. Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, hơn 1000 giờ thực hành cùng công nghệ mới nhất như GenAI, Unity, Unreal… giúp học viên xây dựng portfolio ngay từ học kỳ đầu. Nhiều bạn đã đi làm khi chưa tốt nghiệp, thậm chí vươn ra thị trường quốc tế. Không chỉ là một ngôi trường, Arena Multimedia đã khẳng định vị thế tiên phong và là lựa chọn hàng đầu của giới trẻ Việt Nam yêu sáng tạo.

