Học phí trường công lập Hà Nội cao nhất 6,1 triệu đồng/tháng

TPO - HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết, quy định về học phí năm học 2024-2025 đối với các trường công lập đảm bảo chi thường xuyên và trường công lập chất lượng cao Hà Nội. Trong đó, mức thu học phí cao nhất là 6,1 triệu đồng/tháng và thấp nhất là hơn 1,8 triệu đồng/tháng.

Tại kỳ họp thứ 18, được tổ chức sáng 4/10, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao của Hà Nội năm học 2024-2025.

Theo đó, nhóm công lập tự chủ tài chính gồm hai trường là Mầm non Linh Đàm, THPT Hoàng Cầu; nhóm chất lượng cao gồm 17 trường. Mức học phí thấp nhất là 1,81 triệu đồng/tháng, áp dụng với khối 10 và 11 trường Hoàng Cầu, khối 12 thu 1,97 triệu đồng/tháng. So với năm ngoái, học phí của trường tăng 8%.

Những trường còn lại đều thu học phí trên 2 triệu đồng/tháng. Trong đó, THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa) cao nhất với 6,1 triệu đồng/tháng.

Những trường có học phí từ 5 triệu đồng mỗi tháng trở lên, áp dụng với một số nhóm lớp, gồm: Mầm non đô thị Sài Đồng, Mầm non 20-10, Mầm non đô thị Việt Hưng, Tiểu học đô thị Sài Đồng...

Khi học trực tuyến, các trường thu 75% học phí theo mức nói trên. Nếu học trực tiếp và trực tuyến trong cùng tháng, hình thức học nào trên 14 ngày thì thu học phí theo hình thức đó.

Trước đó, Ban Văn hóa xã hội (HĐND TP. Hà Nội) đã có báo cáo Thẩm tra đối với Tờ trình của UBND TP. Hà Nội. Trong đó, Ban Văn hóa xã hội đề nghị UBND TP. Hà Nội rà soát, làm rõ sự chênh lệch mức thu học phí năm học 2024-2025 với năm học 2023-2024; làm rõ việc xác định học phí theo các khối lớp, chương trình giáo dục.

UBND TP. Hà Nội đã có báo cáo, tiếp thu giải trình những vấn đề mà Ban Văn hóa xã hội đề nghị làm rõ. Trong đó, có đánh giá đến việc tác động của việc điều chỉnh học phí.

Theo đó, do học phí được thu từ người học nên không làm tăng thu ngân sách nhà nước.

Đối với người học: Năm học 2024-2025, tổng số thu học phí của 19 cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập đảm bảo chi thường xuyên là 548.747 trường đồng. Dự kiến, tăng thu từ người học so với năm học 2023-2024 là hơn 74 triệu đồng.

UBND TP. Hà Nội cho biết, mức thu học phí đề xuất đã được lấy ý kiến của giáo viên, cha mẹ phụ huynh học sinh theo học. Tổng cộng, thành phố đã lấy 7.830 ý kiến, trong đó 7.290 ý kiến đồng ý (đạt 93.1%)

Cùng ngày, HĐND TP. Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Quy định đối tượng đặc thù được vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH của TP. Hà Nội. Theo đó, đối tượng đặc thù được vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH TP. Hà Nội gồm: Học sinh sinh viên; Hộ gia đình có vợ/chồng là người dân tộc thiểu số/người khuyết tật, hoặc có vợ/chồng đã chết; hộ gia đình có thành viên là đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công theo quy định của pháp luật về người có công...