Học giả An Chi qua đời ở tuổi 88

TPO - Theo tin từ gia đình, học giả-nhà nghiên cứu-nhà phê bình nổi tiếng An Chi vừa qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi. Sinh thời, ông được coi là cuốn "Đại từ điển Bách khoa toàn thư sống" bởi kiến thức đầy uyên bác.

Học giả An Chi tên thật là Võ Thiện Hoa, sinh ngày 27/11/1935 ở xã Bình Hòa- Gia Định (Nay thuộc quận Bình Thạnh, TPHCM). Ông từng theo học tại trường Chasseloup-Laubat (nay là trường Lê Quý Đôn) và năm 1956, An Chi đi tập kết.

Tại miền Bắc, An Chi tham gia lực lượng TNXP xây dựng một số công trình như tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai, Nhà máy Chè Phú Thọ… Sau đó ông theo học trường Trung cấp Sư phạm TƯ và đi dạy cấp 2 tại Thái Bình.

Ngoài ra An Chi còn làm nhiều công việc khác như thợ máy, phụ trách thư viện, tạp vụ.. Sau ngày đất nước thống nhất, An Chi vào công tác tại Sở Giáo Dục TPHCM.

Với sự đam mê kiến thức, dù trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước thời chiến tranh nhưng An Chi vẫn miệt mài nghiên cứu, tìm tòi tư liệu. Ông đã đọc rất nhiều sách vở, tài liệu. Sau khi nghỉ hưu sớm ở tuổi 45, ông đã tập trung viết sách.

Ông là tác giả của nhiều bộ sách có giá trị như Từ Thập Nhị Chi đến 12 con giáp, Những tiếng trống qua cửa các nhà sấm, Câu chữ Truyện Kiều, Rong chơi miền chữ nghĩa…

Ngoài ra có một thời gian An Chi còn phụ trách chuyên mục Chuyện Đông- chuyện Tây trên tạp chí Kiến thức ngày nay rất thu hút người đọc.

Đặc biệt bộ sách Chuyện Đông- chuyện Tây được in lại từ những bài viết của An Chi trên tạp chí Kiến thức ngày nay đã nhận được Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ hai.

Bộ sách Chuyện Đông- chuyện Tây đã dẫn dắt người đọc qua rất nhiều kiến thức Đông Tây- Kim cổ bằng những lý giải khoa học, thuyết phục không chỉ người đọc mà còn cả những nhà tri thức.

Do cao tuổi, học giả An Chi đã từ trần vào lúc 13h5’ ngày 12/10. Hiện linh cữu học giả An Chi đang được quàn tại nhà riêng trên đường Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh (TPHCM).