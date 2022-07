Hòa Phát cung cấp gần 4 triệu tấn thép cho thị trường 6 tháng đầu năm

560.000 tấn là sản lượng bán hàng thép xây dựng, phôi thép và thép cuộn cán nóng (HRC) của Tập đoàn Hòa Phát trong tháng 6, tăng 14% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, sản lượng thép xây dựng đạt 348.000 tấn, tăng 51% so với tháng 6/2021.

Tiêu thụ thép xây dựng tháng vừa qua tăng trưởng tốt nhờ thị trường khu vực miền Nam và xuất khẩu tăng mạnh, lần lượt là 200% và 60% so với cùng kỳ năm 2021. Việc Chính phủ thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng trọng điểm trong đó có trục cao tốc Bắc Nam đã giúp nhu cầu trên thị trường vật liệu xây dựng cải thiện hơn so với năm trước.

Đối với thị trường xuất khẩu, thép Hòa Phát duy trì mức cao nhờ khai thác được một số thị trường mới như Singapore, Hồng Kông. Đơn đặt hàng từ các thị trường truyền thống như Canada, Nhật Bản, Campuchia, Thái Lan,…vẫn diễn ra đều đặn.

Trong tháng 6, Hòa Phát còn cung cấp hơn 64.000 tấn ống thép và 27.000 tấn tôn mạ các loại cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Riêng sản phẩm ống thép tăng trưởng 57% so với cùng kỳ năm trước. Tôn mạ tăng 68% so với tháng 5/2022 nhưng giảm 25% so với tháng 6/2021.

Trong quý II, mặc dù thị trường nguyên liệu trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp do cuộc xung đột Nga – Ucraina nhưng Tập đoàn Hòa Phát vẫn duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất 4,3 triệu tấn thép thô, tăng 8% so với cùng kỳ. Tiêu thụ thép xây dựng, phôi thép và HRC đạt gần 4 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, thép xây dựng là 2,38 triệu tấn, tăng 29% so với 6 tháng đầu năm 2021.

Sau nửa năm, bán hàng HRC của Hòa Phát ghi nhận 1,4 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ. Sản phẩm hạ nguồn HRC như ống thép, tôn mạ đạt lần lượt 377.000 tấn và 180.000 tấn, tương đương mức tiêu thụ nửa đầu năm 2021.

Năm 2022, Tập đoàn Hòa Phát tròn 30 năm xây dựng và phát triển, hoạt động trong 5 nhóm lĩnh vực với thép là ngành kinh doanh cốt lõi. Hiện Tập đoàn đã tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho gần 30.000 người trải rộng khắp các tỉnh, thành phố của Việt Nam và tại Australia, Singapore. Số cán bộ, công nhân viên hoạt động trong lĩnh vực thép chiếm 88% tổng số lao động toàn Tập đoàn.