Hoa hậu có vẻ đẹp vượt thời gian được cầu hôn

TPO - Hoa hậu Siêu quốc gia 2021, người từng đạt danh hiệu "Người đẹp vượt thời gian", Chanique Rabe, được bạn trai cầu hôn sau 3 năm hẹn hò.

Ngày 7/11, trên fanpage chính thức của Hoa hậu Siêu quốc gia Miss Supranational, thông tin người đẹp Chanique Rabe mới được cầu hôn đã được xác nhận. Bài đăng cụ thể trên fanpage có nội dung như sau: "Congratulations to Miss Supranational 2021 Chanique Rabe on your engagement. We are so happy for you". (Tạm dịch: Chúc mừng Miss Supranational 2021 Chanique Rabe về lễ đính hôn của bạn. Chúng tôi rất mừng cho bạn).

Trước đó, trên trang cá nhân, Hoa hậu Siêu quốc gia 2021 Chanique Rabe chia sẻ loạt ảnh chụp trong ngày cô được cầu hôn. Phía dưới bài đăng của người đẹp, nhiều bạn bè để lại bình luận chúc mừng ngày vui của Rabe.

Chồng tương lai của Rabe là Kyle Honeyborne, người Nam Phi, không làm trong lĩnh vực giải trí. Honeyborne thường chia sẻ những bức ảnh trong chuyến du lịch của anh và bạn gái. Khán giả nhận xét chồng tương lai của Hoa hậu Siêu quốc gia là người có vẻ ngoài điển trai và gương mặt điện ảnh.

Theo truyền thông thế giới, Chanique Rabe và Honeyborne quen nhau trong một lần Rabe đi công tác tại quê hương của nửa kia ở Nam Phi.

Chanique Rabe sinh năm 1997 đến từ Namibia, đăng quang ngôi vị Hoa hậu Siêu quốc gia 2021. Cô đã lập nên lịch sử cho nhan sắc châu Phi khi trở thành người đẹp đầu tiên đến từ châu lục này đăng quang ngôi vị Miss Supranational.

Trước khi giành ngôi vị cao nhất ở Hoa hậu Siêu quốc gia, Rabe từng đoạt nhiều danh hiệu nhan sắc như Miss Teen Namibia 2014, Miss Teen Continents 2015.

Rabe nổi tiếng với các hoạt động xã hội tại Namibia. Cô là đại sứ thiện chí của tổ chức vì trẻ em Hope Village Orphanage. Cô cũng sáng lập dự án The Mending Project, dạy may vá cho phụ nữ tại Namibia.

Trong một cuộc bầu chọn do Missosology tổ chức, Chanique Rabe vượt qua nhiều cái tên nặng ký khác để giành danh hiệu Timeless Beauty - Người đẹp vượt thời gian.