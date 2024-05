HLV Polking chính thức dẫn dắt CLB Công an Hà Nội, ra mắt trước FIFA Days

TPO - HLV Alexandre Polking đã đồng ý các điều khoản và ký hợp đồng 2 năm với CLB Công an Hà Nội. Ông dự kiến sẽ ra mắt đội bóng mới ở trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào cuối tháng này.

Không còn là tin đồn đoán, CLB Công an Hà Nội đã chính thức đạt thỏa thuận bổ nhiệm ông Alexandre Polking làm HLV mới thay thế Kiatisuk. Cựu HLV tuyển Thái Lan ký hợp đồng kéo dài 2 năm kèm theo các tùy chọn gia hạn.

Ngay khi trở lại V-League vào đầu năm 2023, CLB Công an Hà Nội đã theo đuổi HLV Polking. Tuy nhiên, họ không thể giành được chữ ký của Polking vào thời điểm đó bởi lẽ ông vẫn còn hợp đồng với đội tuyển Thái Lan và không muốn ra đi.

Sau khi HLV Polking chia tay đội tuyển Thái Lan vào cuối năm 2023, CLB Công an Hà Nội một lần nữa tiếp cận nhưng HLV này muốn nghỉ ngơi. Phải đến bây giờ, HLV 48 tuổi người Brazil mới sẵn sàng trở lại công việc. Cùng lúc, CLB Công an Hà Nội cần có “thuyền trưởng” mới sau khi Kiatisuk từ chức vì lý do gia đình.

Sau các cuộc đàm phán trong tuần qua, CLB Công an Hà Nội và HLV Polking đã tìm được tiếng nói chung và tiến đến thỏa thuận chính thức. Đây là sự thay đổi kịp thời của CLB Công an Hà Nội trong bối cảnh khủng hoảng phong độ. Nhà đương kim vô địch V-League đã thua 4/5 trận gần đây và bỏ lỡ cơ hội áp sát ngôi đầu bảng của Thép Xanh Nam Định.

HLV Polking và ban huấn luyện mới của CLB Công an Hà Nội có thể bắt tay vào công việc ngay từ ngày mai. Tuy nhiên, ông sẽ không dẫn dắt đội bóng mới ở trận đấu với Thể Công Viettel vào ngày 26/5 tới vì phải giải quyết việc gia đình.

Thay vào đó, cựu HLV tuyển Thái Lan chính thức ra mắt CLB Công an Hà Nội vào ngày 30/5, thời điểm họ làm khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 22. Đây cũng là vòng đấu cuối cùng trước khi V-League 2023/24 tạm nghỉ, nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam tập trung thi đấu vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.