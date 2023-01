HLV Park Hang-seo phản đối Indonesia đổi giờ đá trận bán kết, rời nhanh khỏi họp báo tại Jakarta

TPO - Ông Park Hang-seo bày tỏ lo ngại về việc BTC nước chủ nhà Indonesia đổi lịch thi đấu trận bán kết lượt đi với Việt Nam, diễn ra ngày mai trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta).

“Trận đấu ngày mai chúng tôi đã chuẩn bị cả rồi, thể lực và tinh thần đều không có vấn đề gì. Các cầu thủ Việt Nam sẽ nỗ lực hết khả năng. Tuy nhiên về việc Indonesia đổi giờ thi đấu, tôi không hiểu vì an ninh mà thay đổi như vậy thì sắp tới tôi không hiểu họ tổ chức giải World Cup U20 thế giới ra sao”-HLV Park Hang-seo phát biểu.

Theo lịch ban đầu, trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 6/1. Tuy nhiên nước chủ nhà mới đây đã tuyên bố đổi sang 16h30 với lý do để đảm bảo an ninh. CĐV Indonesia thời gian qua gây nên nhiều sự cố nghiêm trọng, gần nhất là vụ tấn công xe đội khách Thái Lan ở vòng bảng AFF Cup. An ninh trận đấu cũng là một trong những mối quan ngại của đội tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu với đội bóng của HLV Shin Tae-yong.

Cuộc họp báo trước trận đấu của ông Park diễn ra trưa nay tại Jakarta kết thúc một cách chóng vánh bởi sau khi thể hiện thái độ không hài lòng về một trường hợp của truyền thông Indonesia, HLV Park Hang-seo đã đứng lên ra về ngay sau khi trả lời câu hỏi đầu tiên. Ông Park chỉ cho biết thêm đội tuyển Việt Nam đã tập ở khách sạn hôm 4/1 do trời mưa.

Dự kiến chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen sân vận động Gelora Bung Karno. Đây cũng là buổi tập duy nhất của đội tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu với Indonesia.