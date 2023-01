Đổi lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2022 Indonesia vs Việt Nam

TPO - Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) quyết định đổi lịch thi đấu trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 với tuyển Việt Nam lên sớm hơn 3 giờ đồng hồ vì lý do an ninh.

Theo lịch thi đấu ban đầu của ban tổ chức AFF Cup 2022, trận lượt đi vòng bán kết giữa tuyển Indonesia và tuyển Việt Nam sẽ diễn ra trên sân vận động Bung Karno vào lúc 19h30 ngày 6/1. Sau khi thảo luận với các bên liên quan, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã đề nghị AFF đẩy trận đấu này lên sớm 3 giờ đồng hồ vì lý do an ninh.

Hiện tại, trang chủ của AFF Cup 2022 vẫn hiển thị giờ thi đấu trận bán kết giữa Indonesia và Việt Nam là 19h30 ngày 6/1. Tuy nhiên, Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi khẳng định: “Lịch trình của PSSI ở vòng bán kết vẫn là 16h30. Đây là khung giờ giống như ở vòng bảng khi Indonesia tiếp đón Campuchia và Thái Lan. Chúng tôi gửi yêu cầu này và đã được Cảnh sát Quốc gia chấp thuận”.

Tháng 10 năm ngoái, bóng đá Indonesia chìm trong tang tóc vì thảm kịch chen lấn khiến hơn 130 người thiệt mạng tại sân Kanjuruhan. Tại AFF Cup 2022, các cổ động viên Indonesia một lần nữa thể hiện sự quá khích khi tấn công xe buýt chở đội tuyển Thái Lan đến sân thi đấu. Chính vì vậy, PSSI muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trận bán kết với tuyển Việt Nam.

Trong một diễn biến khác, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết FIFA sẽ bổ nhiệm 1 cán bộ an ninh và AFF bổ nhiệm 2 giám sát trận đấu để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu tại Bung Karno.

Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2022 của tuyển Việt Nam 16h30 ngày 6/1: Indonesia vs Việt Nam (sân Bung Karno) 19h30 ngày 9/1: Việt Nam vs Indonesia (sân Mỹ Đình)