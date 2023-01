VFF đề nghị Indonesia đảm bảo an ninh cho đội tuyển Việt Nam

TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đã yêu cầu phía Indonesia đảm bảo an toàn, an ninh cho đội tuyển Việt Nam khi đá trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 với đội tuyển nước này.

Được biết, yêu cầu trên của VFF cũng được gửi tới Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Các trận đấu trên sân nhà ở vòng bảng của Indonesia diễn ra với sự cuồng nhiệt của CĐV đội bóng xứ vạn đảo. Ở trận đấu với Thái Lan, xe đội khách thậm chí bị tấn công, gây nên những lo lắng đối với đội tuyển Việt Nam tại trận Bán kết lượt đi, diễn ra ngày 6/1 tới.

Thông tin của Tiền Phong cho biết ngay sau trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Singapore, VFF đã có văn bản gửi AFF và Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), đề nghị đảm bảo an ninh, an toàn cho đội tuyển Việt Nam và trận đấu giữa 2 đội.

“Việc đảm bảo an toàn, an ninh trận đấu và các thành viên đội khách là trách nhiệm của các đội chủ nhà. Chúng tôi đã đề nghị AFF và Indonesia làm tốt công tác an ninh, đảm bảo trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao”-một lãnh đạo VFF cho biết.

Kết thúc trận đấu với Singapore, đội tuyển Việt Nam đã sớm lên đường sang Indonesia để chuẩn bị cho trận bán kết. Hành trình di chuyển của thầy trò HLV Park Hang-seo khá vất vả. Việc giành vị trí nhất bảng B giúp đội tuyển Việt Nam thuận lợi khi được đá trận Bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, nhưng đồng thời khiến thời gian chuẩn bị cho trận lượt đi gấp gáp.