FIFA cử cán bộ an ninh bảo vệ tuyển Việt Nam trên đất Indonesia

TPO - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã có tăng cường lực lượng kịp thời để đảm bảo an ninh trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Indonesia tại Jakarta. Trước đó, VFF có văn bản đề nghị hỗ trợ.

Thông tin của Tiền Phong cho biết ngay sau trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Myanmar, VFF đã có văn bản gửi AFF và Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), đề nghị đảm bảo an ninh, an toàn cho đội tuyển Việt Nam và trận đấu giữa 2 đội.

Trong công điện, VFF nêu rõ đã gửi văn bản chính thức tới LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và LĐBĐ Indonesia về việc thắt chặt và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian lưu trú, thi đấu tại Jakarta, Indonesia nói riêng và cho trận đấu nói chung.

Đặc biệt, LĐBĐ thế giới (FIFA) sẽ bổ nhiệm 01 cán bộ an ninh và AFF bổ nhiệm 02 giám sát trận đấu để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu.

Bên cạnh đó, căn cứ tình hình an ninh liên quan đến các hoạt động thể thao trong thời gian gần đây tại Indonesia, LĐBĐVN mong nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, có công điện chính thức gửi cơ quan quản lý thể thao của Indonesia và LĐBĐ Indonesia về việc triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh cho đội tuyển Việt Nam, đồng thời thông báo và hướng dẫn kiều bào Việt Nam tại Indonesia và cổ động viên tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn của BTC trận đấu khi tới sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Nhằm đảm bảo công tác an ninh trận đấu, chủ nhà Indonesia cũng đã quyết định thay đổi thời gian trận đấu từ 19h30 thành 16h30, tức là sớm hơn 3 tiếng. Trước đó, xe buýt chở đội tuyển Thái Lan cũng đã bị người hâm mộ Indonesia ném vỡ kính trước trận đấu giữa hai đội ở vòng bảng AFF Cup 2022.