Đội tuyển futsal Việt Nam thể hiện đẳng cấp trước Malaysia, mở toang cửa vào bán kết giải vô địch Đông Nam Á

TPO - Trong trận đấu bảng A giải vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng quan trọng trước Malaysia để mở toang cánh cửa đi tiếp.

Tại bảng A, Việt Nam và Malaysia vượt trội so với Brunei cũng như Timor Leste. Nhưng hai đội bóng này vẫn ở cửa dưới so với Thái Lan. Đó là lý do và trận đấu giữa hai đội là trận chung kết của bảng, nơi sẽ xác định một trong hai tấm vé đi tiếp.

Malaysia bị đánh giá thấp hơn nên chọn phương án phòng ngự chặt chẽ. Họ theo sát các chân sút Việt Nam, vây bắt rát đối thủ khiến Thịnh Phát và đồng đội rất khó triển khai bóng. Trong những pha hiếm hoi có cơ hội dứt điểm thì hầu như những chân sút của Việt Nam đều không đủ khoảng trống để gây ra khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương.

Diễn biến ấy khiến hiệp 1 khép lại với kết quả hòa không bàn thắng. Nhưng sang hiệp hai, thế trận bế tắc của Việt Nam đã được giải tỏa với tình huống sút phạt đền thành công của Từ Minh Quang. Xuất phát từ pha chạm bóng bằng tay trong vòng cấm của cầu thủ áo đen, trọng tài cho Việt Nam được hưởng phạt đền và Minh Quang không bỏ lỡ với cú đá chìm, hiểm.

Pha bóng này như cởi bỏ áp lực cho các cầu thủ áo đỏ. Họ thi đấu thoải mái, đẩy sức ép sang phía đối phương vì Malaysia không được quyền thua. Họ phải dâng cao đội hình, thay đổi chiến thuật trong thời gian còn lại. Nhưng phải thừa nhận rằng khâu tấn công của đội tuyển này còn rất hạn chế. Họ không đủ khả năng tạo ra những pha hãm thành liên tiếp về phía thủ môn Văn Tú.

Công không được, Malaysia lại mắc sai lầm ở tuyến phòng thủ. Phút 34, cầu thủ áo đen mất bóng ngay trước cầu môn và Thịnh Phát đã chớp cơ hội tung cú đá trời giáng nhân đôi cách biệt cho Việt Nam.

Với lợi thế an toàn, HLV Giustozzi yêu cầu các học trò lùi đội hình về, trao thế trận cho đối phương, những người chọn chơi power-play để cứu vãn hy vọng. Nhưng với hàng công hạn chế, Malaysia không thể nào khiến thủ môn Văn Tú phải làm việc vất vả trong thời gian còn lại. Họ chấp nhận nhìn Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục và tiến gần tấm vé đi tiếp. Trong khi đó, Malaysia gần như chắc chắn sẽ bị loại.