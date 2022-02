HLV Mai Đức Chung chưa đạt điều kiện dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam dự World Cup 2023

Chiến thắng 2-1 trước Đài Bắc Trung Hoa chiều mùng 6 Tết ở vòng play-off đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành tấm vé chính thức cuối cùng của châu Á dự World Cup 2023, ngày hội bóng đá nữ thế giới diễn ra tại Australia và New Zealand.

TPO - Đó là thông tin được tờ GOAL đăng tải ngay trước thềm trận đấu của PSG trước Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League. HLV Pochettino cũng đang là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng ở sân Old Trafford.

TPO - Lịch thi đấu vòng 1 / 8 Champions League rạng sáng 16/2 mới nhất. Cập nhật lịch thi đấu Champions League nhanh và chính xác nhất các trận đấu PSG vs Real Madrid, Inter Milan vs Liverpool, Sporting CP vs Man City.