Hieuthuhai vượt Quang Anh Rhyder là quán quân Anh trai

TPO - Hieuthuhai vượt Rhyder trở thành quán quân show “Anh trai say hi” với số phiếu bầu áp đảo. Vị trí trong top 5 chung cuộc gây tranh cãi, khán giả cho rằng một số cái tên hợp hát solo hơn lập nhóm nhạc.

Đêm chung kết chương trình Anh trai say hi tối 14/9, top 16 anh trai bước vào vòng Chung kết 2 với 4 tiết mục đấu nhóm và tìm ra quán quân sau 3 tháng phát sóng.

Bốn đội trong vòng Chung kết 2 gồm: Đội Hieuthuhai với các thành viên Song Luân, Jsol, Dương Domic. Đội Atus gồm Rhyder, Isaac, Hurrykng. Đội Đức Phúc gồm Quân A.P, Anh Tú, Captain. Và đội Quang Hùng MasterD gồm Negav, Pháp Kiều, Erik.

Bên cạnh 4 tiết mục trình diễn nhóm, sự xuất hiện đặc biệt của DJ, nhà sản xuất âm nhạc Alan Walker trong sân khấu kết hợp cùng top 16 nghệ sĩ cũng gây chú ý.

Chương trình gây bất ngờ khi “nhá hàng” format mới dành cho các nghệ sĩ nữ khi mời Pháo, Juky San, Liz Kim Cương, 52Hz, Mỹ Mỹ diễn ca khúc chủ đề Anh trai say hi. Theo lời úp mở của Trấn Thành, show mới Em xinh say hi dự kiến tổ chức vào mùa hè 2025.

Sự thành công của Anh trai say hi đến từ những con số biết nói khi phủ sóng mạng xã hội, các bảng xếp hạng âm nhạc. Có thời điểm, 16 ca khúc mới của chương trình cùng lúc có mặt trên Top Trending YouTube Việt Nam hạng mục âm nhạc, chiếm hơn 50% bảng xếp hạng. Đến nay, show đạt hơn 10 tỷ lượt xem trên đa nền tảng, cùng hàng triệu lượt tương tác bình luận.

Hieuthuhai trở thành Quán quân, top 5 gây tranh cãi

Với 1.061.492 lượt bình chọn, Hieuthuhai giành hạng nhất. Đây là kết quả không khó đoán bởi nam rapper nổi bật từ đầu chương trình đến giờ. Anh có lượng fan đông đảo, điểm cá nhân nằm top đầu, đa năng trên sân khấu, khâu sản xuất âm nhạc và chưa từng rời khỏi bảng xếp hạng thảo luận trên mạng xã hội trong suốt thời gian show phát sóng.

Bên cạnh đó, khả năng dẫn dắt nhóm của Hieuthuhai được công nhận. Anh thắng giải Đội trưởng được yêu thích nhất, với 20/30 phiếu bình chọn từ các anh trai.

Giải Á quân thuộc về Quang Anh Rhyder với 875.079 lượt bình chọn. Các giải thưởng còn lại là Ca khúc được xem và nghe nhiều nhất - Catch me if you can (tác giả REDT, trình diễn Negav, Quang Hùng MasterD, Nicky, Công Dương). Anh trai thay đổi ấn tượng nhất dành cho Dương Domic. Anh trai trình diễn ấn tượng nhất thuộc về Erik. Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất dành cho tiết mục Ngáo ngơ của đội Hieuthuhai, Atus, Erik, Jsol và ca sĩ khách mời Orange.

Nhóm nhạc toàn năng - Anh trai “Best 5” gọi tên Hieuthuhai, Rhyder, Quang Hùng MasterD, Isaac và Đức Phúc. Đội hình này gây tranh cãi bởi khán giả cho rằng không hợp tạo thành nhóm nhạc, Đức Phúc, Quang Hùng lạc quẻ so với những người còn lại.

“Chưa nghĩ tới đội hình này. Không phủ nhận tài năng nhưng có người hợp solo hơn nhóm”, “Đức Phúc hợp hát solo hơn”, “Tôi thích cả 5 người nhưng Đức Phúc với Quang Hùng là hai màu không liên quan đến 3 người còn lại”, “Không mang lại cảm giác của nhóm nhạc, toàn người mạnh solo, mà chắc gì 5 người đã hoạt động như một nhóm nhạc”… Khán giả ý kiến về top 5 chung cuộc.

Tuy vậy, kết quả top 5 được xác định bởi lượng bình chọn từ khán giả. Những người có fan đông ắt hẳn có lợi thế lớn trong cuộc đua.

Các nghệ sĩ hướng đến đồng bào miền Bắc

Trước Chung kết, MC Trấn Thành cùng dàn anh trai đã cùng tham gia đêm nhạc thiện nguyện, kết hợp với chương trình đóng góp 1 tỷ đồng ủng hộ người dân các tỉnh thành miền Bắc bị ảnh hưởng bão lũ. Không chỉ vậy, dàn nghệ sĩ và khán giả đã dành phút cầu nguyện hướng, cổ vũ đồng bào vượt qua thiên tai.

Cả quán quân Hieuthuhai và á quân Rhyder cùng quyết định gửi toàn bộ giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng hướng đến miền Bắc. Isaac và ca sĩ Đức Phúc đại diện 5 nghệ sĩ thắng Nhóm nhạc toàn năng đóng góp giải thưởng 150 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại vì thiên tai, bão lụt.

Trước đó, ca sĩ Dương Domic xin trích 50% giải thưởng Anh trai thay đổi ấn tượng nhất để chia sẻ với nhân dân vùng lũ lụt.