Hàng trăm tác phẩm tranh giải Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND năm 2024

TPO - Sau thời gian tạm hoãn do tình hình mưa lũ sau cơn bão số 3, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ 14 năm 2024 được tổ chức trở lại vào ngày 17-23/10 tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa). Ban tổ chức nhận được hàng trăm tác phẩm phủ khắp 7 hạng mục tranh giải.

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ 14 năm 2024 với chủ đề Chuyển đổi - Sáng tạo - Bứt phá dự kiến diễn ra từ ngày 16-21/9 tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3, lực lượng công an các tỉnh miền Bắc tập trung toàn bộ quân số để trực chiến, tích cực cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả sau cơn bão.

Đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và cán bộ làm công tác tuyên truyền của công an các địa phương (thành phần chính tham gia liên hoan) cũng tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền, giúp đỡ người dân trên các địa bàn bị thiệt hại.

Vì vậy Ban tổ chức Liên hoan đã kịp thời báo cáo và được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý thay đổi lịch tổ chức liên hoan thành ngày 17-23/10.

Liên hoan do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, là dịp để những người làm công tác truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong và ngoài lực lượng CAND trên cả nước gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND.

Đến nay, BTC đã nhận được hàng trăm tác dự thi thuộc 7 nội dung: tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự, tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt, chuyên mục An ninh trật tự phát trên đài phát thanh, truyền hình địa phương, thi phát thanh viên, người dẫn chương trình và các tác phẩm thuộc thể loại phát thanh về đề tài an ninh trật tự, tác phẩm video nền tảng số; tác phẩm phát thanh và tác phẩm điện ảnh. Ban giám khảo sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vàng, giải bạc và bằng khen ở mỗi nội dung thi.

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND năm 2024 hướng đến tôn vinh các tác giả, tác phẩm phát thanh, truyền hình, điện ảnh xuất sắc về đề tài an ninh, trật tự, qua đó, lựa chọn những chương trình, tác phẩm tiêu biểu để tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc và các giải báo chí khác. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/06/2025).

Lễ khai mạc liên hoan sẽ diễn ra vào 20h ngày 20/10, lễ Bế mạc diễn ra vào ngày 23/10 tại Nhà hát Đó (đại lộ Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa), được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình CAND, ANTV, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Khánh Hòa.

Trong khuôn khổ liên hoan còn có nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: dâng hương tại khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước về báo chí, truyền thông, hội thảo, tọa đàm về phát triển nội dung số, giao lưu với các đoàn tham gia liên hoan, các chương trình văn hóa, văn nghệ, triển lãm ảnh các kỳ Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND.