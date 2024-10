Hàng trăm cán bộ Đoàn, Hội tranh tài Pickleball

TPO - Giải Pickleball Thanh niên Nghệ An được tổ chức nhằm duy trì và phát triển phong trào thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe; tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học tập lẫn nhau giữa cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Sáng 12/10, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ khai mạc Giải Pickleball Thanh niên Nghệ An lần thứ nhất tại Trung tâm thể thao HS Pickleball (số 77, Phan Bội Châu, thành phố Vinh, Nghệ An). Giải đấu nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2024).

Giải Pickleball Thanh niên Nghệ An lần thứ nhất có sự tham gia của 136 vận động viên là nam, nữ cán bộ Đoàn, Hội các cấp; người dân đang học tập, công tác và sinh sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mục đích của giải đấu nhằm duy trì và phát triển phong trào thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe; tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học tập lẫn nhau giữa cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Giải đấu sẽ diễn ra trong 2 ngày 12,13/10 với nội dung thi đấu gồm: đôi nam, đôi nam nữ. Các vận động viên sẽ tranh tài trong 94 trận đấu để tìm ra các cặp đôi xuất sắc ở 2 nội dung để trao giải vô địch và các giải nhì, ba.

Phát biểu khai mạc giải đấu, chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An mong muốn và đề nghị các vận động viên tham gia thi đấu hết mình, đoàn kết, trung thực, văn minh; cống hiến cho khán giả những đường bóng hay, hấp dẫn; đề nghị tổ trọng tài làm việc công tâm, đúng luật, đúng điều lệ giải; mong muốn cổ động viên, các quý vị đại biểu dành thời gian tới động viên cổ vũ các vận động viên thi đấu trên sân... từ đó tạo nên một giải đấu thành công, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người hâm mộ.

Tại buổi lễ khai mạc giải đấu, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An đã trao tặng 50 triệu đồng đến Hội LHTN tỉnh Nghệ An để xây dựng một ngôi nhà nhân ái cho hoàn cảnh nghèo khó khăn trên địa bàn tỉnh.