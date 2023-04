Hàng nghìn khách tham quan biển đảo Nha Trang ngày đầu nghỉ lễ

TPO - Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ năm nay, hàng nghìn du khách đã chọn tour tham quan biển đảo tại phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 29/4, thời tiết tại phố biển Nha Trang nắng đẹp nên thuận lợi cho du khách tham quan biển đảo Nha Trang. Theo quan sát của PV, có hàng nghìn du khách đã đổ về Bến tàu du lịch Nha Trang để đi tham quan các tour biển đảo Nha Trang. Còn tại bến tàu du lịch Vinpearl cũng có hàng nghìn du khách ra tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu vui chơi, khách sạn và resort trên đảo Hòn Tre, TP. Nha Trang.

Ông Trần Văn Phú - Trưởng phòng Quản lý bến tàu - dịch vụ du lịch, thuộc Ban quản lý vịnh Nha Trang, cho biết: Dịp nghỉ lễ năm nay, lượng khách dự kiến đi qua Bến tàu du lịch Nha Trang ước khoảng 3.000 - 6.000 lượt khách/ngày. Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, dự kiến bến tàu đón khoảng 3.000 lượt khách. Các ngày 30/4, 1/5 lượng khách sẽ tăng hơn lên khoảng 5.000 - 6.000 lượt khách.

Theo ông Phú, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài nên du khách đi du lịch nhiều hơn. Trong đó, dự báo khách quốc tế đi tham quan các tour biển đảo sẽ tăng hơn so với năm ngoái vì có khá đông khách Hàn Quốc, Trung Quốc. Để đảm bảo cho khách đi tham quan các tour du lịch biển đảo qua bến được an toàn, Bến tàu du lịch Nha Trang đã bố trí lực lượng đảm bảo an toàn luồng lạch phương tiện thủy nội địa và yêu cầu các chủ phương tiện và thuyền viên thực hiện đúng quy định của pháp luật về điều kiện phương tiện cũng như các hoạt động tham gia trên suốt hành trình.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng ban Quản lý di tích Tháp Bà Ponagar, cho biết: Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, di tích Tháp Bà Ponagar dự kiến đón khoảng 3.000 - 4.000 lượt khách. Để đón và phục vụ du khách chu đáo, ban đã tăng cường nhân sự ở các bộ phận để đón tiếp. “Lượng khách du lịch ngày đầu đến đến di tích tham quan có tăng nhưng chưa đông lắm. Dự kiến, từ ngày 30/4 - 2/5 sẽ là thời điểm du khách đến tham quan tháp nhiều nhất nên ban quản lý đã tăng cường nhân sự để phục vụ chu đáo”, bà Hằng nói.

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, công suất buồng phòng khách sạn tại TP. Nha Trang đạt khoảng 50-60%, một số khách sạn có đột phá hơn thì 70-80%. Các khách sạn có công suất cao tập trung chủ yếu ở gần biển Nha Trang. Trong khi đó, tại các resort, khách sạn ở khu vực Bãi Dài (huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh) công suất phòng đạt khoảng 70-80% vì các đơn vị có nhiều gói khuyến mãi dành cho du khách nên thu hút được lượng khách cao.

Trước dịp nghỉ lễ, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã có công văn gửi các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh yêu cầu tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 . Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký giá, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; duy trì đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn cho du khách.. Khi có sự cố xảy ra đối với du khách, lãnh đạo đơn vị phải nhanh chóng nắm thông tin, phối hợp kịp thời với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi cho du khách .