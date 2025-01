Hàng ngàn suất quà Tết, thuốc miễn phí đến với người dân khó khăn Quảng Nam

Trong hai ngày 4-5/1, Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Nam; Hội Thầy thuốc Trẻ TP. Đà Nẵng; Bệnh viện Đà Nẵng; Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Trao quà Tết – Kết nối yêu thương xuân Ất Tỵ 2025” và khám bệnh, cấp thuốc cho đồng bào khó khăn tại tỉnh Quảng Nam.

Ban tổ chức trao 1.300 suất quà Tết (600.000 đồng/suất) tặng đồng bào khó khăn ở các huyện Bắc Trà My, Phú Ninh và TP Tam Kỳ. Đồng thời trao 5 nhà tình thương giúp 5 hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố Tam Kỳ cùng nhiều phần quà Tết.

Tham gia chương trình này còn có hơn 70 y, bác sĩ, lãnh đạo các bệnh viện ở TP Đà Nẵng. Đội ngũ y tế đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí giúp 800 người dân hoàn cảnh khó khăn ở 2 huyện Bắc Trà My, Phú Ninh; khám sàng lọc tim mạch cho 1.000 trẻ em mầm non tiểu học ở 2 huyện Bắc Trà My, Phú Ninh.

Tổng trị giá quà Tết trong chương trình này khoảng 1,7 tỷ đồng. Ban tổ chức hy vọng sự sẻ chia này góp phần mang đến cho bà con nghèo một cái Tết đầm ấm, mạnh khỏe, lan tỏa yêu thương trong mùa xuân mới.

Trước đó, dịp Xuân Giáp Thìn - 2024, VOV Miền Trung đã phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà tình thương và trao các phần quà, tiền mặt cho người nghèo Quảng Nam với trị giá gần 500 triệu đồng.