Hàng chục y bác sĩ các bệnh viện trung ương về khám bệnh ở vùng núi

Ngày 18/3, tại Lai Châu đã diễn ra chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” năm 2025 nhằm khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân tại huyện Nậm Nhùn và tặng tiền mặt, nhu yếu phẩm, thiết bị y tế với tổng trị giá 1,6 tỉ đồng.

Sự kiện do Bộ Y tế, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cùng các đơn vị đồng hành phối hợp triển khai. Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên 2025, đồng thời thiết thực triển khai Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” năm 2025 hướng tới khám bệnh cho cộng đồng và giáo dục vệ sinh cá nhân cho người dân nói chung, trong đó trẻ em, đặc biệt ưu tiên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên cả nước. Đồng thời chương trình cũng triển khai các hoạt động tăng cường y tế cơ sở, hỗ trợ sàng lọc, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm cho các đối tượng khó khăn, đồng bào dân tộc và hỗ trợ nhu yếu phẩm, an sinh xã hội cũng như thiết bị y tế cho y tế cơ sở. Cùng đó chương trình cũng chú trọng hỗ trợ chuyển đổi số y tế.

Tại chương trình, hơn 1.000 người dân được hơn 50 y bác sĩ đến từ các bệnh viện tuyến trung ương như: Bạch Mai, Hữu Nghị Việt Đức, Hữu Nghị, E, Phụ sản Sản Trung ương, Mắt Trung ương và Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái và Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, CDC tỉnh Lai Châu, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ, TTYT huyện Nậm Nhùn tiến hành thăm khám nội tổng quát, tim mạch, tiểu đường, hô hấp, tai mũi họng…, siêu âm, đo điện tim, chẩn đoán hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo, xét nghiệm đường máu, mỡ máu, tầm soát ung thư vú, tầm soát ung thư phổi… Ngoài ra, tại chương trình người dân cũng nhận được tư vấn thiết thực về cách chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh để ngăn ngừa các bệnh lí nghiêm trọng; truyền thông về việc cấm tuyệt đối cấm sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 10 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và 10 suất quà cho thiếu nhi vượt khó trên địa bàn huyện.

GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia cho biết: “Trong năm 2025, Bộ Y tế tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, sự hài lòng của người dân, đẩy mạnh triển khai đề án bệnh viện vệ tinh, khám chữa bệnh từ xa, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kĩ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở y tế… Cùng đó công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người dân vùng khó khăn, là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà ngành y tế luôn ưu tiên. Tuy nhiên, do điều kiện địa lí, cơ sở vật chất và nhân lực y tế còn hạn chế, việc tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng của bà con vẫn còn gặp nhiều khó khăn”.

Do đó chương trình khám, chữa bệnh miễn phí và chuyển giao kĩ thuật cho các bệnh viện vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Lai Châu lần này là một chương trình y tế mang tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của toàn xã hội, một cam kết sâu sắc trong nỗ lực không ngừng nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, sức khỏe cho những cộng đồng dân tộc thiểu số, những người thường xuyên phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.