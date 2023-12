Hai sinh viên gây ra loạt vụ cướp giật tài sản của cửa hàng điện thoại

TPO - Hai sinh viên đóng giả khách hàng đến một số cửa hàng vờ mua rồi cướp điện thoại bỏ chạy. Với kịch bản này, 2 đối tượng đã thực hiện 3 vụ cướp điện thoại tại một số tỉnh, thành.

Ngày 1/12, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bị can Kiều Duy Anh (SN 2004, ở huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) và Dương Trung Hiếu (SN 2004, ở TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) về tội "Cướp giật tài sản". Đáng chú ý, cả hai bị can đều là sinh viên.

Sự việc diễn ra vào chiều ngày 24/11, sau khi thực hiện hành vi cướp giật 2 chiếc điện thoại tại một quán điện thoại ở thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Công an huyện Gia Lộc đã phối hợp với quần chúng nhân dân để bắt giữ Duy Anh và Trung Hiếu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 chiếc điện thoại Iphone 12 pro max và 1 chiếc xe gắn máy không có biển kiểm soát.

Trong quá trình điều tra, cả hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Duy Anh và Trung Hiếu thực hiện hành vi cướp giật để bán điện thoại và lấy tiền tiêu xài do đang gặp khó khăn về tài chính. Trong kịch bản thực hiện, Trung Hiếu là người đóng giả người mua điện thoại, và khi có cơ hội, anh ta cầm điện thoại rồi tẩu thoát bằng chiếc xe mô tô do Kiều Duy Anh nổ máy đợi sẵn ở ngoài cửa hàng.

Với thủ đoạn này, 2 đối tượng khai nhận đã cùng nhau thực hiện 3 vụ cướp giật điện thoại tại các cửa hàng bán điện thoại ở TP Hà Nội và TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, tổng số tiền bán được khoảng 87 triệu đồng.

Được biết, Duy Anh và Trung Hiếu là bạn bè cùng học tại một trường Đại học ở Hà Nội. Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc đã khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với cả hai về tội "Cướp giật tài sản" theo khoản 1, Điều 171 của Bộ Luật hình sự.

Đồng thời, công an tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.