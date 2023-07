Hải Phòng chuẩn bị tốt nhất cho Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023

TPO - Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị các sở, ngành, quận, huyện trực thuộc rà soát các nội dung được phân công, chuẩn bị tốt nhất cho Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023 diễn ra thành công, trên tinh thần tuyệt đối an toàn, thực sự quảng bá được hình ảnh du lịch, văn hóa, con người thành phố tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Ngày 27/7, ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chủ trì buổi họp với báo Tiền Phong, Hiệp hội Golf Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao và các sở, ngành, quận, huyện tại Hải Phòng thống nhất kế hoạch, phương án tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023 – Cúp VinFast.

Tại buổi làm việc, bà Phạm Thị Tô Trang – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP Hải Phòng cho biết, công tác chuẩn bị cho giải đấu cơ bản đã hoàn tất. Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023 – Cúp VinFast sẽ diễn ra tại Vinpearl Golf Hải Phòng, từ ngày 8 - 11/8. Tham gia thi đấu có 160 golfer (120 nam, 40 nữ) dành riêng cho các golfer người Việt Nam tranh tài.

Theo đó, các golfer không phân biệt chuyên nghiệp hay nghiệp dư sẽ cùng tranh tài qua 4 vòng đấu tại Vinpearl Golf Hải Phòng.

Song song với giải đấu, báo Tiền Phong sẽ phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức Hội thảo “Hiện thực hóa quy hoạch thành phố, bứt phá thị trường bất động sản”; phối hợp với Sở Du lịch tổ chức hội thảo “Hải Phòng – Điểm đến du lịch Golf”.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, quận, huyện của TP Hải Phòng đã trao đổi về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, y tế, giáo dục, điện, địa điểm thi đấu... nhằm đảm bảo giải đấu lần thứ hai được tổ chức ở thành phố cảng diễn ra thành công.

Đặc biệt, nhiều ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành mong muốn hai hội thảo lan tỏa những thông điệp về thành phố cảng, thành phố du lịch, thu hút đầu tư bất động sản cho Hải Phòng.

Tại cuộc họp, ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, đây là năm thứ hai liên tiếp thành phố đồng hành, tham gia tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia, ông đề nghị Vinpearl tiếp tục nâng cấp sân, bố trí hệ thống xe điện, nhân lực và cảnh quan nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho giải đấu. Đồng thời, thông báo số lượng khách, golfer đi đường bộ, đường thủy để có kế hoạch vận tải đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau giải đấu.

Các quận Hải An, Đồ Sơn và huyện Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo huy động các đơn vị trực thuộc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra giải đấu, lễ dâng hương tại Đền thờ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, các hội thảo du lịch, bất động sản.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo Sở Du lịch và Sở Xây dựng Hải Phòng phối hợp với báo Tiền Phong hoàn tất công tác chuẩn bị, khách mời, tham luận cho hai hội thảo về du lịch và bất động sản.

Sở GD&ĐT phối hợp với huyện Vĩnh Bảo và Ban tổ chức chuẩn bị nội dung an sinh xã hội, tôn vinh các cháu học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp này. Sở Y tế chuẩn bị nhân sự, vật tư đảm bảo xử lý trong các tình huống phát sinh trong suốt quá trình diễn ra các sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Sở TT&TT chủ trì cùng Đài Phát thanh truyền hình và các đơn vị báo đài địa phương tuyên truyền sâu đậm về giải đấu, tuyên truyền về du lịch và môi trường đầu tư tại thành phố.

Ông Lê Khắc Nam cũng lưu ý Sở Văn hóa, Thể thao phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức giải đấu về công tác trọng tài để giải đấu diễn ra thực sự công bằng, công tâm, khách quan

Đối với Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phối hợp với các đơn vị chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức hội thảo, nhằm đảm bảo công tác tuyên truyền, lan tỏa thông điệp về du lịch, văn hóa, con người Hải Phòng.

Ngành Điện lực Hải Phòng chuẩn bị phương án đảm bảo nguồn điện ổn định trong quá trình diễn ra giải đấu, các hội thảo và một số hoạt động bên lề giải đấu.

“Tôi đề nghị các sở, ngành, quận, huyện và các đơn vị liên quan rà soát nội dung công tác được phân công để chuẩn bị tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023 thành công tốt đẹp, trên tinh thần tuyệt đối an toàn, thực sự quảng bá được hình ảnh du lịch, văn hóa, con người thành phố tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế”, ông Lê Khắc Nam nhấn mạnh.