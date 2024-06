Hà Nội yêu cầu công an điều tra vụ cháy khiến 4 người chết ở phố Định Công Hạ

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1916 về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại số 207 Định Công Hạ, (quận Hoàng Mai).

Theo văn bản, hồi 18h22 ngày 16/6/2024, xảy ra vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng (về người và tài sản) tại địa chỉ số nhà 207, phố Định Công Hạ, quận Hoàng Mai.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy nêu trên, UBND thành phố chỉ đạo Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Giám đốc Sở LĐ,TB&XH được giao nhiệm vụ phối hợp với Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai và các đơn vị có liên quan, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định.

Giám đốc Sở GD&ĐT tổ chức thăm hỏi, động viên đối với gia đình các nạn nhân là học sinh đang theo học tại các trường của thành phố bảo đảm kịp thời, theo quy định.

UBND thành phố giao Công an thành phố, Sở Y tế, UBND quận Hoàng Mai theo chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy; báo cáo Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

UBND các quận, huyện, thị xã được giao tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của T.Ư đặc biệt là Chỉ thị số 01 ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 25 ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết số 26 ngày 22/9/2023 của HĐND thành phố, Công điện số 04 ngày 24/5/2024 của Chủ tịch UBND thành phố.

Thành phố yêu cầu các quận, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh tự trang bị, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm để phòng ngừa sự cố, giảm nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Trước đó, khoảng 18h22, cơ quan công an nhận tin báo cháy nhà dân khu vực tầng 4 tại số nhà 207 Định Công Hạ.

Nhận được thông tin, Công an thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an thành phố, Công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Cảnh sát 113 Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Định Công với gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo UBND quận, Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 19h30 đám cháy đã được khống chế và 20h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể. Các nạn nhân được đưa đến Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn.

Các nạn nhân được xác định là bà N.M.H (SN 1971) và 3 cháu nhỏ tên N.Đ.Đ.S (SN 2013), N.T.A (SN 2018), N.D.K (SN 2022).