Hà Nội: Trung tâm tổ chức tiệc cưới bị phạt 12 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm

TPO - Cơ quan chức năng quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa xử phạt hành chính số tiền 12 triệu đồng đối với Trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Forevermark Tây Hồ - Cty TNHH Forevermark Việt Nam do vi phạm về an toàn thực phẩm.

Vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành của quận Tây Hồ (Hà Nội) gồm Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Tây Hồ phối hợp Phòng Y tế Quận kiểm tra Trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Forevermark Tây Hồ - Cty TNHH Forevermark Việt Nam do bà L.B.N là người đại diện theo pháp luật.

Quá trình kiểm tra thực tế tại trung tâm, tổ công tác phát hiện hành vi “Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang; cống rãnh thoát nước thải khu vực nhà bếp không được che kín”.

Hành vi trên của trung tâm vi phạm điểm d khoản 1 Điều 15 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; điểm b Khoản 6 Điều 1 Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 115/NĐ-CP ngày 4/9/2018. Đồng thời lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 12.000.000 đồng.

Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp thực phẩm; vi phạm quy định về quảng cáo, thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không an toàn theo quy định.