Tăng cường xử lí vi phạm an toàn thực phẩm

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Ất Tỵ, dịp này nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao cũng là thời điểm các loại hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc, xuất xứ có nguy cơ cao trà trộn vào thị trường thực phẩm, gây nguy cơ mất an toàn đối với sức khỏe người dân.

Do đó, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội mới đây kiểm tra cơ sở Bò nhúng dấm 555 (tại 138A phường Giảng Võ, quận Ba Đình), phát hiện cơ sở này kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thanh tra Sở Y tế Hà Nội ra quyết định xử phạt chủ hộ kinh doanh này 12,5 triệu đồng.

Tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thế giới hải sản (số 06/H1 Khu đô thị mới Yên Hòa - Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) đoàn Thanh tra phát hiệ công ty không thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước (nguồn gốc nguyên liệu; quá trình chế biến và trước khi sử dụng). Ngoài ra, cơ sở này thực hiện không đúng quy định về việc lưu mẫu thức ăn. Thanh tra Sở Y tế đã ra quyết định xử phạt cơ sở này 16 triệu đồng.

Trước thực tế này thời gian qua, các địa phương, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đẩy mạnh giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm nhằm đánh giá tình hình và cảnh báo tới các nhà quản lí, sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm. Chỉ trong 1 tuần qua, lực lượng Quản lí thị trường thành phố Hà Nội đã ra quân thanh tra, kiểm tra và phát hiện, thu giữ gần 70.000 lọ nước yến chưng không nhãn mác, không hướng dẫn sử dụng và hơn 1,6 tấn chân giò lợn không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) thông tin, thành phố hiện có hơn 72.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Trong đó ngành Y tế quản lí khoảng 39.000 cơ sở.

Bộ Y tế thống kê trong tháng 10, cả nước xảy ra 10 vụ ngộ độc thực phẩm với 183 người bị ngộ độc, trong đó có 1 người tử vong. Tính chung 10 tháng năm 2024, cả nước xảy ra 99 vụ ngộ độc thực phẩm với 3.561 người bị ngộ độc, trong đó có 12 người tử vong.

Thực tế cho thấy nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm tăng cao dịp Tết kéo theo nhiều nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm. Để bảo đảm an toàn thực phẩm, ngăn chặn các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố, ông Đặng Thanh Phong cho hay công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm sẽ tiếp tục được tăng cường. Đặc biệt, thành phố sẽ tập trung công tác hậu kiểm sau công bố, kiểm tra đột xuất, kiên quyết xử lí vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định. Ông Phong khẳng định sẽ kiên quyết ngăn chặn việc lưu thông các sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm trên thị trường. Tuyệt đối không để các sản phẩm mất an toàn lưu thông trên thị trường; kiên quyết yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn không bảo đảm an toàn thực phẩm phải có các biện pháp khắc phục thì mới được tiếp tục hoạt động.