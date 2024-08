Hà Nội trình diễn drone, bắn pháo hoa trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm Giải phóng Thủ đô

TPO - Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) được tổ chức vào 20h00 ngày 10/10/2024 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 250 về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô nhằm ôn lại lịch sử hào hùng của Nhân dân Thủ đô Hà Nội và của đất nước; lan tỏa ý nghĩa to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đến đông đảo cán bộ đảng viên các tầng lớp Nhân dân, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố và cả nước.

Theo kế hoạch, chương trình được tổ chức vào 20h00 ngày 10/10/2024 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, quy mô dự kiến khoảng 25.000 người, với chủ đề “Hà Nội – Thành phố Hòa Bình - Thành phố Rồng bay”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV - Đài truyền hình Việt Nam.

Chương trình gồm 4 phần, trong đó, đáng chú ý, phần thứ 3 sẽ trình chiếu công nghệ ánh sáng bằng thiết bị không người lái (drone); phần thứ tư là màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo tầm thấp và hoả thuật.

UBND thành phố Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp cấp phép các thiết bị bay không người lái phục vụ thực hiện tác nghiệp ghi hình và trình diễn nghệ thuật ánh sáng; chủ trì thực hiện bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo tầm thấp và hỏa thuật đảm bảo sự thống nhất, liền mạch, tạo sự tưng bừng, phấn khởi trong phần kết của chương trình.

Công an thành phố được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông; xây dựng phương án an ninh, an toàn tuyệt đối, phòng chống cháy nổ khu vực tổ chức chương trình; phối hợp với Sở GTVT tổ chức phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, phố xung quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Hà Nội tặng 12.150 suất quà cho gia đình chính sách, người có công

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức thăm và tặng quà gia đình chính sách, người có công trực tiếp tham gia giải phóng Thủ đô trong kháng chiến chống Pháp nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Cụ thể, thành phố sẽ tặng quà những người có công với cách mạng và thân nhân gia đình liệt sĩ trực tiếp tham gia giải phóng Thủ đô trong kháng chiến chống Pháp. Mỗi suất quà trị giá 6 triệu đồng, trong đó tiền mặt 5 triệu đồng, quà tặng trị giá 1 triệu đồng. Tổng số quà tặng dự kiến là 12.150 suất với tổng kinh phí 72,9 tỷ đồng.

UBND thành phố giao Sở LĐTB&XH là cơ quan thường trực, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai, tuyên truyền, thực hiện kế hoạch, gắn với việc thực hiện các hoạt động kỷ niệm của thành phố.

Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp với Sở LĐTB&XH và các cơ quan liên quan báo cáo, đề xuất thành lập đoàn lãnh đạo thành phố làm trưởng đoàn thăm, tặng quà một số gia đình cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; thân nhân gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong trực tiếp tham gia giải phóng Thủ đô trong kháng chiến chống Pháp nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô…