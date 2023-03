Hà Nội: 'Tiêu cực, bỏ qua vi phạm vỉa hè, lòng đường sẽ bị xử nghiêm'

TPO - Quận Tây Hồ (Hà Nội) sẽ quyết liệt xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nếu phát hiện có chuyện tiêu cực, bỏ qua vi phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ theo quy định.

Xử nghiêm việc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường

Sáng 8/3, Ban chỉ đạo 197 quận Tây Hồ (Hà Nội) tổ chức ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết, cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời, kiểm tra, rà soát tất cả các điểm đỗ, trông giữ phương tiện. "Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chiếm dụng trái phép lòng đường, hè phố, gầm cầu, dải phân cách để trông giữ phương tiện", ông Khánh nói.

Cùng với đó, Trưởng Công an quận Tây Hồ yêu cầu xoá sạch các vạch sơn kẻ các điểm dừng đỗ không phép, trái phép; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các bãi trông giữ phương tiện thu giá sai quy định của UBND thành phố; đề xuất thu hồi các giấy phép đã cấp đối với các điểm trông giữ có vi phạm, gây bức xúc trong nhân dân.

Ban chỉ đạo 197 quận sẽ tổ chức thi đua giữa các ban chỉ đạo, các phòng ban, các đơn vị trong Công an quận Tây Hồ, đặc biệt là tăng cường công tác ngăn chặn, phòng ngừa tiêu cực trong quá trình triển khai xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. “Nếu phát hiện có chuyện tiêu cực, thờ ơ, bỏ qua vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông từ cán bộ công an, đơn vị sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định. Chúng tôi đặt mục tiêu hết tháng 3 sẽ phải xử lý xong các tồn tại về trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn", ông Khánh nói.

Xử lý "điểm đen" trật tự đô thị ven hồ Tây

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, sau khi trở lại trạng thái bình thường mới, tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện không đúng quy định; bán hàng rong, họp chợ tạm, chợ cóc vẫn còn tồn tại và gây mất mỹ quan đô thị.

Ông Khuyến yêu cầu, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 197 quận và Ban chỉ đạo 197 phường, nòng cốt là công an quận cần nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận.

"Phải thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản và kiên trì; tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của người dân. Tôi cho rằng đại đa số người dân đều rất ủng hộ. Thực hiện nhiệm vụ này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự sáng tạo, linh hoạt, quyết tâm, đồng lòng; sự gương mẫu đi đầu từ chính các cán bộ công chức, viên chức, cán bộ và lực lượng vũ trang trên địa bàn quận", ông Khuyến nói.

Nhấn mạnh công tác tuyên truyền, ông Khuyến yêu cầu UBND các phường xây dựng kênh thông tin tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm; đồng thời làm tốt công tác vận động người dân ủng hộ việc thực hiện chủ trương, kế hoạch của quận; tổ chức ký cam kết đối với từng hộ, từng cơ sở, đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không để vi phạm xảy ra.

Chủ tịch quận Tây Hồ yêu cầu các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý toàn diện các vi phạm trên các lĩnh vực trên địa bàn. Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo 197 quận tiến hành kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm; đồng thời, tổng hợp, đánh giá, báo cáo những tồn tại, hạn chế mang tính hệ thống, nghiêm trọng để báo cáo UBND quận đề ra các biện pháp giải quyết kịp thời, phù hợp.

"Tôi cũng đề nghị Đảng ủy các phường quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị vào cuộc. Nếu thấy cần thiết có thể thống nhất ban hành nghị quyết chuyên đề để yêu cầu chính quyền nghiên cứu xây dựng và duy trì các tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn, chú trọng vào các tuyến phố trung tâm, tuyến đường xung quanh Hồ Tây; tuyến phố trước đây là “điểm đen” về vi phạm trật tự đô thị.