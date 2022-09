Hà Nội rà soát, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ 'chặt cây như đốn củi'

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội kiểm điểm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh trên đường Nguyễn Xiển sau phản ánh của báo Tiền Phong.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội liên quan phản ánh của báo Tiền Phong về thực hiện giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh trên vỉa hè đường Nguyễn Xiển.

Theo văn bản nói trên, ngày 17,19/9, báo Tiền Phong có nêu hiện tượng cây xanh ở vỉa hè đường Nguyễn Xiển bị đào, chặt hạ, dịch chuyển như "đốn củi".

Để giải quyết sự việc này trong quá trình triển khai thực hiện dự án thuộc phạm vi thi công gói thầu số 2 - Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng yêu cầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội rà soát quá trình, quy trình thực hiện theo nội dung giấy phép số 35 ngày 6/9 của Sở Xây dựng.

"Căn cứ kết quả rà soát, nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện, xác định kiểm điểm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng", văn bản nêu.

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, vừa qua, nhiều cây xanh trên vỉa hè đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân) Hà Nội bị đào gốc, chặt cành nằm la liệt. Đơn vị được cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh là Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố, phục vụ thi công gói thầu số 2 thuộc Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Theo giấy phép số 35, cấp ngày 6/9/2022, có 16 cây xanh bị dịch chuyển, chặt hạ, trong đó: dịch chuyển 12 cây, chặt hạ 4 cây.

Đáng chú ý, theo ghi nhận của phóng viên, dường như lực lượng đánh chuyển, chặt hạ số cây xanh nói trên không phải là lực lượng chuyên nghiệp, đảm bảo đủ chuyên môn theo yêu cầu, bởi họ dùng phương tiện thô sơ, không mặc đồng phục...

Liên quan đến sự việc này, Cty Tekken - Nhà thầu chính Gói thầu số 2 (Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và tuyến cống chính) Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đã có thông tin trao đổi, phản hồi với phóng viên.

Ông Chong Jiun Yiat, Giám đốc Dự án - Nhà thầu chính Gói thầu số 2 cho biết, phía nhà thầu chính đã liên hệ, cảnh báo đối với nhà thầu phụ, cũng như sẽ đưa ra những hình thức phạt cụ thể.

"Đây là dự án ODA, dự án thực hiện trong thành phố, nên việc tuân thủ đồ bảo hộ an toàn là rất quan trọng, là chính sách chung của nhà thầu chính, an toàn là trên hết", ông Chong nêu, đồng thời cho biết, từ sự việc này cũng đã cảnh báo, thông báo đến tất cả các đơn vị thi công nói chung của dự án về việc đảm bảo an toàn trong công việc.

Theo ông Chong, nhà thầu phụ thực hiện di dời, chặt hạ cây xanh trên đường Nguyễn Xiển là Cty Hà Đô. Phía Cty Tekken cũng đã nhận được báo cáo giải trình của Cty Hà Đô. "Theo lý giải của phía Hà Đô, đường Nguyễn Xiển rất đông đúc, nên họ muốn hoàn thiện nhanh nhất có thể", ông Chong nói thêm.

Về hình thức phạt cụ thể, ông Chong cho biết, đang tiến hành các thủ tục cần thiết. Nhà thầu chính đã thông báo qua điện thoại với Cty Hà Đô. "Chung quy lại, Tekken sẽ xử phạt Cty Hà Đô. Cty Hà Đô sẽ có biện pháp xử lý những người liên quan thuộc trách nhiệm của họ", ông Chong nói.

Về thông tin đánh chuyển, chặt hạ cây xanh khi chưa có biên bản bàn giao, ông Chong cho biết, khi Sở Xây dựng cấp giấy phép sẽ có một buổi kiểm đếm, bàn giao tại hiện trường, thực hiện trước thời điểm di dời. Buổi kiểm tra hiện trường này sẽ có đại diện của các bên tham gia, lập biên bản.

"Biên bản này thường được hoàn thiện sau ngày đi hiện trường 1 - 2 ngày bởi phải biên tập, hoàn thiện, và có thể người đi bàn giao không phải là người có thẩm quyền ký", ông Chong nói, đồng thời cho biết, việc đào, chặt hạ, di chuyển cây xanh thực hiện sau buổi kiểm đếm, bàn giao tại hiện trường nói trên.

"Sở Xây dựng có yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội phải chịu trách nhiệm về số lượng cây xanh di dời. Tekken và Cty Hà Đô là nhà thầu chính và nhà thầu phụ của dự án, sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư", ông Chong thông tin.

Ông Chong cho biết, số lượng cây đánh chuyển đã được đưa về vị trí chăm sóc. Dự kiến, sau khi hoàn thành khu vực thi công dự án, khoảng cuối năm 2023 - đầu năm 2024, cây xanh sẽ được trồng lại tại các vị trí quy định.