Cảnh báo, phạt đơn vị đào, chặt cây như 'đốn củi' trên vỉa hè Hà Nội

TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện nhà thầu chính thực hiện gói thầu thuộc Dự án xử lý nước thải Yên Xá cho biết, đã cảnh báo, xem xét xử phạt nhà thầu phụ - đơn vị đã thực hiện đào, chặt, đánh chuyển cây xanh như "đốn củi" trên vỉa hè đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội).

Liên quan đến thông tin Tiền Phong phản ánh về tình trạng cây xanh bị đào, đánh chuyển, chặt hạ như 'đốn củi' trên vỉa hè đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội), Cty Tekken - Nhà thầu chính Gói thầu số 2 (Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và tuyến cống chính) Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đã có thông tin trao đổi, phản hồi với phóng viên.

Ông Chong Jiun Yiat, Giám đốc Dự án - Nhà thầu chính Gói thầu số 2 cho biết, liên quan đến vấn đề báo nêu về một số công nhân không mặc đồng phục, đồ bảo hộ khi thực hiện đào, chặt hạ, đánh chuyển cây xanh, nhà thầu chính đã yêu cầu nhà thầu phụ điều tra, khảo sát.

Theo ông Chong, lý do chính cho thấy, trong quá trình thi công, đơn vị thầu phụ phát hiện vị trí quanh cây xanh có lớp bê tông quá dày so với dự trù, phải gọi thêm người ở ngoài vào để phá bê tông. Nhân sự phục vụ di dời cây xanh không thể đục phá bê tông, nên việc huy động thêm người là "có thể chấp nhận được".

"Trong thời điểm gấp gáp đó, các công nhân được huy động thêm không được trang bị đồ bảo hộ đúng cách", ông Chong nói.

Theo ông Chong, phía nhà thầu chính đã liên hệ, cảnh báo đối với nhà thầu phụ, cũng như sẽ đưa ra những hình thức phạt cụ thể. "Đây là dự án ODA, dự án thực hiện trong thành phố, nên việc tuân thủ đồ bảo hộ an toàn là rất quan trọng, là chính sách chung của nhà thầu chính, an toàn là trên hết", ông Chong nêu, đồng thời cho biết, từ sự việc này cũng đã cảnh báo, thông báo đến tất cả các đơn vị thi công nói chung của dự án về việc đảm bảo an toàn trong công việc.

Theo giấy phép số 35 ngày 6/9/2022 của Sở Xây dựng Hà Nội, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội phải chịu trách nhiệm toàn bộ trong quá trình triển khai thực hiện chặt hạ, dịch chuyển cây xanh theo nội dung giấy phép; thực hiện lựa chọn đơn vị có đủ năng lực theo quy định hiện hành để dịch chuyển cây xanh….

Theo ông Chong, nhà thầu phụ thực hiện di dời, chặt hạ cây xanh trên đường Nguyễn Xiển là Cty Hà Đô. Phía Cty Tekken cũng đã nhận được báo cáo giải trình của Cty Hà Đô. "Theo lý giải của phía Hà Đô, đường Nguyễn Xiển rất đông đúc, nên họ muốn hoàn thiện nhanh nhất có thể", ông Chong nói thêm.

Về hình thức phạt cụ thể, ông Chong cho biết, đang tiến hành các thủ tục cần thiết. Nhà thầu chính đã thông báo qua điện thoại với Cty Hà Đô. Có thể, sẽ kỷ luật, đuổi việc một số người của Cty Hà Đô.

Tuy nhiên, khi phóng viên cho rằng, những công nhân thực hiện công việc theo chỉ đạo của lãnh đạo Cty Hà Đô, họ không có lỗi, ông Chong đồng tình với ý kiến này. Theo ông Chong, người quản lý có lỗi vì để công nhân không có đồ bảo hộ đúng cách. Các công nhân khi làm việc tại dự án này đều phải được đảm bảo trang bị đồ bảo hộ đầy đủ.

"Chung quy lại, Tekken sẽ xử phạt Cty Hà Đô. Cty Hà Đô sẽ có biện pháp xử lý những người liên quan thuộc trách nhiệm của họ", ông Chong nói.

Về thông tin đánh chuyển, chặt hạ cây xanh khi chưa có biên bản bàn giao, ông Chong cho biết, khi Sở Xây dựng cấp giấy phép sẽ có một buổi kiểm đếm, bàn giao tại hiện trường, thực hiện trước thời điểm di dời. Buổi kiểm tra hiện trường này sẽ có đại diện của các bên tham gia, lập biên bản.

Theo giấy phép, trên cơ sở kết quả kiểm tra và đề xuất của Tổ công tác, Sở Xây dựng cấp phép cho Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố được phép thực hiện chặt hạ, dịch chuyển 16 cây xanh (thuộc khối lượng cây xanh do thành phố quản lý), trong đó dịch chuyển 12 cây và chặt hạ 4 cây.

"Biên bản này thường được hoàn thiện sau ngày đi hiện trường 1 - 2 ngày bởi phải biên tập, hoàn thiện, và có thể người đi bàn giao không phải là người có thẩm quyền ký", ông Chong nói, đồng thời cho biết, việc đào, chặt hạ, di chuyển cây xanh thực hiện sau buổi kiểm đếm, bàn giao tại hiện trường nói trên.

"Sở Xây dựng có yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội phải chịu trách nhiệm về số lượng cây xanh di dời. Tekken và Cty Hà Đô là nhà thầu chính và nhà thầu phụ của dự án, sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư", ông Chong thông tin.

Theo đó, ông Chong cho biết, số lượng cây đánh chuyển đã được đưa về vị trí chăm sóc. Dự kiến, sau khi hoàn thành khu vực thi công dự án, khoảng cuối năm 2023 - đầu năm 2024, cây xanh sẽ được trồng lại tại các vị trí quy định.

Ông Chong Jiun Yiat cho biết, Dự án xử lý nước thải Yên Xá là dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội, sử dụng nguồn vốn ODA từ Nhật Bản; là một trong những dự án mang tính chất hình mẫu thể hiện quan hệ giữa Chính phủ Nhật Bản - Việt Nam. Thời gian này, nhà thầu đang nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ sớm đưa Dự án vào sử dụng để cải thiện môi trường, giúp cho cuộc sống của người dân Hà Nội tốt lên.