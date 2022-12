Hà Nội: Quây rào, thu hồi gần 53ha đất công viên sau vụ cháy kho xưởng làm chết người

TPO - Sáng 10/12, lực lượng chức năng quận Hà Đông (Hà Nội) triển khai lực lượng tổ chức lắp hàng rào tôn quanh lối ra vào dự án Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao quận Hà Đông, diện tích 52,87ha. Cách đây gần 2 tháng, tại khu vực trên xảy ra vụ cháy 800m2 kho xưởng làm 1 người tử vong.

Thu hồi đất làm công viên nhưng lại cho thuê

Ghi nhận của phóng viên, khoảng 7h30 cùng ngày, lực lượng chức năng quận Hà Đông huy động hàng chục công nhân mang theo máy hàn, khoan, máy phát điện… triển khai phương án lắp đặt hàng rào tôn dài khoảng 1km xung quanh Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao quận Hà Đông, diện tích 52,87ha.

Lý giải về việc thu hồi khu đất trên, theo UBND quận Hà Đông, nguồn gốc khu đất, năm 2008, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định cho phép thu hồi 52.87ha đất thuộc phường Kiến Hưng và Hà Cầu giao cho quận Hà Đông thực hiện dự án xây dựng khu công viên cây xanh nhằm mục tiêu phục vụ nhu cầu về hoạt động thể dục thể thao, phù hợp với quy hoạch chung của dự án, khắc phục tình trạng bỏ hoang hóa, lãng phí tài nguyên đất, chống lấn chiếm và phát huy hiệu quả sử dụng đất.

Sau khi có quyết định, UBND quận Hà Đông đã thực hiện giải phóng mặt bằng thu hồi toàn bộ diện tích đất trên. Đồng thời, năm 2014-2015, UBND quận Hà Đông có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét, chấp thuận giao Trung tâm phát triển quỹ đất quận xây dựng và triển khai phương án khai thác sử dụng đảm bảo có hiệu quả, chống lãng phí, chống tái lấn chiếm.

Đến tháng 5/2015, UBND TP Hà Nội chấp thuận cho UBND quận Hà Đông tổ chức quản lý sử dụng, tạm khai thác đối với diện tích 52,87ha. Từ tháng 12/2015 - 7/2016, Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông đã ký hợp đồng cho thuê mặt bằng với 12 doanh nghiệp.

Cuối tháng 6/2021, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu quận Hà Đông dừng ngay việc khai thác cho thuê mặt bằng tại khu đất trên. Do đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông đã có thông báo đến các đơn vị thuê mặt bằng về việc dừng khai thác, bàn giao lại theo chỉ đạo.

Cháy xưởng, chết người có phần do thiếu quyết liệt

Tuy nhiên các đơn vị thuê mặt bằng tại khu đất trên vẫn tiếp tục hoạt động trong thời gian dài dẫn đến vụ cháy ngày 20/10/2022, làm 1 người chết.

Cụ thể, khoảng 7h cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại khu nhà kho, xưởng ở phường Hà Cầu (quận Hà Đông). Công an TP Hà Nội đã điều động 7 xe chữa cháy, gần 50 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Đến khoảng 8h15, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã khống chế được lửa và tiến hành dập tàn. Hậu quả, 1 nhân viên bảo vệ tử vong, khoảng 800m2 nhà xưởng cùng tài sản bị thiêu rụi.

Theo cơ quan công an, khu vực xảy ra cháy đã bị UBND quận Hà Đông đình chỉ hoạt động từ năm 2020 do không đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sau vụ cháy trên, ngày 21/10, Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông đã phát hành thông báo về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng. Quận Hà Đông lập tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại dự án và làm việc với doanh nghiệp để vận động thực hiện các nội dung về di chuyển tài sản ra khỏi diện tích đã thuê.

Chỉ có 1/12 doanh nghiệp trả mặt bằng

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Bá Quân - Phó Chủ tịch UBND phường Hà Cầu cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND quận, đơn vị phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông… thực hiện rào toàn bộ khu đất để đưa vào quản lý theo đúng quy định.

Theo ông Quân, tổng chiều dài rào tôn trên 1km và quây kín tất cả các mặt chỉ để 1 lối ra vào duy nhất có lực lượng liên ngành gồm công an, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ… trực tại cổng 24/7 và chỉ có các phương tiện đăng kí trước mới được vào di chuyển tài sản ra ngoài.

“Theo kế hoạch, các đơn vị phải di chuyển ngay trước khi rào tôn và chậm nhất là thời hạn 3 ngày để dọn dẹp toàn bộ hàng hóa, nhà xưởng” - ông Quân cho biết.

Còn theo bà Phạm Thị Phương Thảo - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và quận Hà Đông, đơn vị đã thông báo tới các doanh nghiệp yêu cầu dừng khai thác tạm tại khu đất trên.

Về lý do thực hiện quây rào tôn, bà Thảo thông tin đây là thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc sử dụng dự án đúng mục đích. Đơn vị cũng đã yêu cầu doanh nghiệp, cá nhân bàn giao lại mặt bằng cho nhà nước quản lý, tuy nhiên họ không chấp hành nên phải áp dụng các biện pháp xử lý.

Ngoài ra, theo bà Thảo, từ năm 2021 đến nay, việc thu hồi đất gặp nhiều khó khăn do các doanh nghiệp chống đối, chây ì không chấp hành. Đến nay, chỉ có 1 đơn vị là Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hà Đông thanh lý hợp đồng và dừng hoạt động trả lại mặt bằng dự án, còn lại 11 doanh nghiệp không đồng ý.

Theo bà Thảo sau thời điểm ngày hôm nay, nếu các doanh nghiệp chưa di chuyển hết toàn bộ tài sản thì đề nghị đăng ký người và phương tiện ra vào để quản lý. Đồng thời đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động họ chấp hành và quản lý chặt chẽ không để cho các cơ sở này tiếp tục hoạt động.