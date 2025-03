Hà Nội: Ô tô va chạm xe máy, 3 người thương vong

TPO - Tối 14/3, tại xã Tam Đồng (huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô tải và hai xe máy. Hậu quả, 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h10 ngày 14/3, ô tô tải di chuyển trên đường Mê Linh (hướng Hà Nội đi Vĩnh Phúc) khi đến Km 4+900 thì xảy ra va chạm với hai xe máy được cho là cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến anh Đ. và anh Q. tử vong tại chỗ, chị L. bị gãy chân được đưa đi cấp cứu. Các nạn nhân là người đi xe máy.

Tại hiện trường, hai xe máy bị hư hỏng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an xã Tam Đồng, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội giải quyết vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.