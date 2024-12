Hà Nội nghiên cứu cho thuê vỉa hè 123 tuyến phố

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội đang phối hợp các quận, huyện khảo sát, nghiên cứu cho thuê vỉa hè ở 123 tuyến phố với mức phí từ 20.000 đến 40.000 đồng/m2/tháng.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa hoàn thành dự thảo lần 3 đối với Đề án quản lý, khai thác, sử dụng lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để xây dựng dự thảo, sở này phối hợp với các nhóm chuyên gia, phòng quản lý đô thị các quận, huyện và các địa phương tiến hành khảo sát, điều tra xã hội học, đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đối với vỉa hè tại 123 tuyến phố do UBND 16 quận, huyện đề xuất. Trong đó, 11 quận gồm: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên và 5 huyện: Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng.

Quận Hoàn Kiếm có số lượng vỉa hè đủ chuẩn cho thuê lớn nhất với 40 tuyến phố được nghiên cứu, quận Tây Hồ có 16 tuyến phố, quận Hai Bà Trưng 12 tuyến phố...

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đưa ra 6 tiêu chí để cho thuê vỉa hè.

Theo đó, hè phố cho phép kinh doanh phải rộng tối thiểu 3m (trừ trường hợp đặc biệt trong khu vực phố cổ ở quận Hoàn Kiếm); bề rộng hè phố đảm bảo từ 3m trở lên để đáp ứng cho người đi bộ 1,5m; bố trí hạ tầng kỹ thuật, một phần để kinh doanh và trông giữ phương tiện.

Đối với khu phố cổ cho phép hè phố có chiều rộng nhỏ hơn 3m, được kinh doanh trong thời gian tổ chức không gian đi bộ hoặc thời gian khác do UBND quận cấp phép.

Các tiêu chí tiếp theo là đảm bảo chỗ đỗ xe cho khách tại chỗ hoặc trong phạm vi cho phép; hoạt động kinh doanh phải đảm bảo yếu tố an toàn, văn minh; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường; hè phố tổ chức kinh doanh phải được UBND cấp quận, huyện cấp phép về thời gian và mặt hàng kinh doanh. Đặc biệt, đối với hộ kinh doanh di động phải được trang bị quầy bán hàng theo quy cách được UBND cấp huyện ban hành.

UBND cấp quận, huyện cần lấy ý kiến của người dân trước khi tiến hành cho kinh doanh vỉa hè, đường phố hoặc trông giữ xe tạm thời nhằm tạo sự đồng thuận.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đưa ra quy định khai thác, sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường để trông giữ phương tiện. Việc cấp mới, điều chỉnh, thu hồi giấy phép cho thuê hè phố để trông giữ phương tiện hoặc kinh doanh do Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện thực hiện theo phân cấp.

Trong nội dung giấy phép phải quy định rõ phạm vi, thời gian, tổ chức, cá nhân được sử dụng một phần hè phố để trông giữ phương tiện giao thông đường bộ hoặc kinh doanh.

Phí sử dụng tạm thời một phần hè phố để trông giữ phương tiện hoặc kinh doanh được xác định theo Nghị quyết số 06 ngày 7/7/2020 của HĐND thành phố, từ 20.000 đến 40.000 đồng/m2/tháng.