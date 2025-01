Hà Nội: Gần 1.000 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm bị xử phạt, chuyển 4 vụ sang cơ quan điều tra

TPO - Các đoàn kiểm tra về ATTP đã thanh tra, kiểm tra 6.829 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đã phát hiện 1.001 cơ sở vi phạm. Đến nay, cơ quan chức năng đã xử phạt 954 cơ sở với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã chuyển 4 vụ việc sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 14/1, Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm (ATTP) TP. Hà Nội cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội 2025, toàn thành phố thành lập 681 đoàn kiểm tra về ATTP. Trong đó, thành phố có 14 đoàn, 88 đoàn tuyến quận, huyện, thị xã và 579 đoàn tuyến xã phường, thị trấn.

Từ 15/12/2024 đến ngày 10/1/2025, các đoàn đã thanh tra, kiểm tra 6.829 cơ sở, qua đó phát hiện 1.001 cơ sở vi phạm. Cơ quan chức năng đã xử phạt 954 cơ sở với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng, nhắc nhở 30 cơ sở và tiếp tục xử lý 17 cơ sở.

Trong đó, tuyến thành phố đã kiểm tra được 518 cơ sở, phát hiện 424 cơ sở vi phạm. Cơ quan chức năng đã xử phạt 407 cơ sở với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng và đang tiếp tục làm việc xử lý vi phạm với 17 cơ sở. Đồng thời, buộc tiêu hủy các hàng hoá vi phạm chủ yếu là xúc xích, bánh kẹo, rượu thủ công, các sản phẩm từ thịt động vật… có trị giá gần 3,2 tỷ đồng và chuyển 4 vụ sang cơ quan điều tra.

Tuyến quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn kiểm tra được 6.311 cơ sở, trong đó phát hiện 577 cơ sở vi phạm, phạt tiền 547 cơ sở với số tiền phạt hơn 2 tỷ đồng và nhắc nhở 30 cơ sở. Đồng thời, tiêu hủy 170 loại sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; giá trị hàng hóa vi phạm trên 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tổng số mẫu được giám sát trong đợt 1 là 189 mẫu. Kết quả có 148 mẫu đạt các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh; 9 mẫu không đạt các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh và 31 mẫu chưa có kết quả kiểm nghiệm.

Trước đó, như báo Tiền Phong đã thông tin, trong những ngày đầu năm 2025, Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 về ATTP. Hà Nội đã kiểm tra 7 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm. Trong đó, 6 cơ sở bị đình chỉ hoạt động do vi phạm nghiêm trọng về vệ sinh ATTP như: cơ sở sản xuất bánh cốm gia truyền Nguyên Ninh (số 11 Hàng Than), cơ sở sản xuất bim bim của Cty Cổ phần Thương mại và công nghệ thực phẩm Đức Vinh (huyện Hoài Đức); Cơ sở sản xuất kẹo, bánh quy của Cty cổ phần công nghiệp thực phẩm An Đông (huyện Hoài Đức)...