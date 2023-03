Hà Nội: 17 công trường rào đường thi công gây ùn tắc

TPO - Ngày 30/3/2023, Sở GTVT và Công an thành thành phố Hà Nội đã tổ chức họp về công tác đảm bảo giao thông. Tại đây, Sở GTVT Hà Nội cho biết, trong số 37 điểm ùn tắc thì có 17 điểm (chiếm 45%) là do công trường thi công.

Đánh giá về thực trạng giao thông trên địa bàn thành phố hiện nay, Sở GTVT Hà Nội cho biết, tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông mới đạt 10,35% trong quỹ đất đô thị; vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố có 154 tuyến (trong đó: 132 tuyến buýt trợ giá; 08 tuyến buýt không trợ giá; 12 tuyến buýt kế cận và 2 tuyến City tour), tiếp cận đến: 30/30 quận, huyện, thị xã; vận tải hành khách công cộng đáp ứng được tỷ lệ khoảng 18,5% nhu cầu đi lại của người dân.

Tính đến tháng 14/2, trên địa bàn thành phố có tổng số 7,7 triệu phương tiện, trong đó ô tô 1,0 triệu, xe máy 6,6 triệu, xe máy điện hơn 184.000, có khoảng 1,2 triệu phương tiện từ các tỉnh, thành phố tham gia giao thông tại thành phố Hà Nội. Tốc độ gia tăng trung bình của phương tiện khoảng từ 4-5%/năm. Dân số hiện nay của Thành phố Hà Nội khoảng trên 8 triệu người (chưa bao gồm khoảng 1,2 - 1,5 triệu người vãng lai thường xuyên sinh sống và làm việc tại Hà Nội).

Với công tác tổ chức giao thông trên một số tuyến đường, trục chính, Sở GTVT Hà Nội cho biết, đã thực hiện thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông 05 nút giao và 2 trục đường; đã phối hợp với Phòng CSGT - Công an thành phố kiểm tra, rà soát trên địa bàn thành phố phát sinh 10 điểm ùn tắc, nâng tổng số điểm ùn tắc trên địa bàn thành phố hiện nay là 37 điểm.

Phân tích nguyên nhân ùn tắc, Sở GTVT Hà Nội cho biết, cùng với lưu lượng phương tiện lớn, ý thức tham gia giao thông của người dân chưa cao thì nguyên nhân chính do hàng rào thi công trên đường, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được sự gia tăng của phương tiện.

Qua khảo sát, Sở GTVT Hà Nội cho biết, có 17 điểm ùn tắc thường xuyên vào giờ cao điểm do rào chắn thi công các dự án, gây thu hẹp lòng đường; 10 điểm do hạ tầng chưa đồng bộ; 10 điểm do quá tải kết cấu hạ tầng.

Thời gian vừa qua, Sở GTVT đã chủ động phối hợp với Phòng CSGT - Công an thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện điều chỉnh tổ chức lại giao thông tại 6/37 điểm ùn tắc giao thông, cụ thể các các nút giao: Trung Văn - Tố Hữu; ngã ba Xa La - Cầu Bươu; Châu Văn Liêm - Lê Quang Đạo; Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân; Lãng Yên - đê Nguyễn Khoái.

Đến cuối tháng 02/2023 liên ngành GTVT - Công an đã xử lý được 3/37 điểm ùn tắc, gồm các nút giao: Châu Văn Liêm - Lê Quang Đạo; Đại La - Trần Đại Nghĩa; Ngã Tư Vọng