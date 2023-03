Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu báo công, dâng hương các vua Hùng

TPO - “Giờ đi học ở trường, con ăn cơm với trứng, thịt gà, thịt lợn. Con thích ăn trứng nhất”, em Hương, một trong những học sinh thuộc dự án Nuôi em Mộc Châu do Trung úy Dương Hải Anh làm chủ nhiệm, chia sẻ tại Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, tối 23/3, tại thủ đô Hà Nội.

TPO - Tờ The Sun (Anh) đăng bài viết cho hay, có một lỗi đơn giản nhưng lại quá phổ biến trong cộng đồng người dùng iPhone. Sở hữu một chiếc smartphone vô cùng đắt tiền nhưng lại phải chịu khổ sở, khó khăn khi dùng chúng bằng một tay.

TPO - Đại tá Tao Văn Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, lực lượng vũ trang địa phương đã được huy động tối đa nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tại các nơi ăn, nghỉ của vận động viên và du khách, đặc biệt là các cung đường chạy tại giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 - năm 2023.