Câu chuyện xúc động trong Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

TPO - Đại tá Tao Văn Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, lực lượng vũ trang địa phương đã được huy động tối đa nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tại các nơi ăn, nghỉ của vận động viên và du khách, đặc biệt là các cung đường chạy tại giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 - năm 2023.